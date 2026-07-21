Durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes celebrada el 20 de julio de 2026 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Colombia, la congresista ‘Mafe’ Carrascal, integrante del Pacto Histórico, fue la encargada de leer los resultados de la elección para el cargo de primer vicepresidente. Mientras sostenía los documentos y frente a sus colegas, Carrascal cometió un notorio error al anunciar los votos obtenidos por el ganador.

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En lugar de pronunciar correctamente el nombre de Simón Molina, candidato del partido Creemos que resultó electo con 180 votos, la representante leyó en voz alta “180 votos para Simón Bolívar”. El lapsus provocó inmediata sorpresa y reacciones visibles entre los congresistas presentes, incluyendo sonrisas y comentarios, mientras un colega a su lado sostenía un sobre rotulado con el cargo en disputa.

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Entre risas, Carrascal preguntaba cuál había sido su error, pues desde el público se lo marcaron. Finalmente, corrigió y pronunció el nombre de Simón Molina.

El error se produjo en medio de una sesión formal transmitida por el canal del Congreso, donde se definían posiciones clave en la mesa directiva de la Cámara. Simón Molina, de la oposición, se impuso en la votación, pero el anuncio equivocado de Carrascal transformó el momento en un episodio viral.

¿Quién es Simón Molina, que protagonizó el error de ‘Mafe’ Carrascal?

Además de la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes, el representante antioqueño Simón Molina fue escogido como primer vicepresidente, un resultado que fortalece el peso político del movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

La elección de Molina también representa un respaldo para la bancada de Antioquia, que tendrá participación directa en la conducción de la agenda legislativa durante el primer año del nuevo Congreso. Desde esa posición, el primer vicepresidente hará parte de la mesa directiva encargada de coordinar el funcionamiento de la Cámara de Representantes y el trámite de los proyectos de ley.

Simón Molina cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y privado. Es administrador ambiental, especialista en gerencia de proyectos y alta gerencia, además de contar con una maestría en gestión sostenible del European Business School de Madrid, otra en sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y adelanta un doctorado en política y gobierno en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina.

En el ámbito público ha ocupado cargos como subsecretario de Planeación Ambiental, subsecretario de Servicios Públicos y secretario privado de Federico Gutiérrez durante su paso por la Alcaldía de Medellín. También fue concejal de la capital antioqueña durante dos periodos, llegó a la vicepresidencia del Concejo e integró juntas directivas de entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ISVIMED, la Empresa de Seguridad Urbana y la Agencia de Alianzas Público-Privadas de Medellín.

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