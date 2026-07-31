La celebración de cumpleaños se dará en medio de la agenda regional que lleva a cabo el nuevo mandatario electo de los colombianos, que esta semana estuvo en Ibagué y Bogotá marcando las bases de lo que será su gobierno que, según ha prometido, se dará en las regiones y no únicamente en la capital.

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Abelardo de la Espriella nació en Montería, Córdoba, el 31 de julio de 1978. Además de su trayectoria en el mundo jurídico, hoy conserva el rótulo de ser uno de los profesionales más jóvenes en ser elegidos presidente en Colombia.

Desde muy joven demostró una inclinación marcada por la oratoria, la vida pública y el litigio. Se graduó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, institución donde también adelantó estudios de especialización en Derecho Penal y Criminología. Con el paso de los años, complementó su formación con estudios en derecho constitucional y gestión pública, construyendo una plataforma profesional que más tarde le serviría de trampolín hacia la política nacional.

Este es el video que compartió su equipo digital en redes sociales para celebrar su cumpleaños:

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¿Cuántos años cumple Abelardo de la Espriella en este 2026?

Uno de los aspectos más relevantes de la llegada de Abelardo de la Espriella al poder es su factor etario. Al asumir la jefatura de Estado con 48 años, que cumple hoy, se posiciona como uno de los mandatarios más jóvenes en tomar las riendas del país en la historia democrática reciente.

Para dimensionar el hito generacional que representa su victoria, resulta útil comparar su edad con la de otros presidentes colombianos al momento de su posesión:

Presidente Edad al asumir la Presidencia Periodo / Año de inicio Iván Duque Márquez 42 años 2018 César Gaviria Trujillo 43 años 1990 Alberto Lleras Camargo 42 años 1945 (Designado) Abelardo de la Espriella 48 años 2026 Andrés Pastrana Arango 43 años 1998 Alvaro Uribe Vélez 50 años 2002 Juan Manuel Santos 59 años 2010 Gustavo Petro Urrego 62 años 2022

Si bien no supera el récord de juventud de figuras como Iván Duque o César Gaviria (quienes asumieron la Presidencia en sus tempranos 40), De la Espriella se ubica en el selecto grupo de los presidentes sub-50 de la historia contemporánea. Su llegada marca un drástico cambio generacional frente a la administración saliente de Gustavo Petro, quien asumió el cargo a los 62 años.

¿Cómo llega De la Espriella a la presidencia de Colombia?

El ascenso del abogado a la presidencia no fue producto de la casualidad, sino de una estrategia de construcción de marca personal y liderazgo político estructurada durante años:

Creación de una narrativa anticomunista y de seguridad: logró capitalizar el descontento de las clases medias y los sectores empresariales frente a las reformas y el deterioro del orden público durante el periodo 2022-2026, posicionándose como la antítesis ideológica del modelo de izquierda. Consolidación de un movimiento independiente: a través de Defensores de la Patria, logró estructurar un movimiento ciudadano capaz de recoger firmas, movilizar votantes en las regiones y articular alianzas con partidos tradicionales (Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático) sin perder su identidad de outsider. Dominio de la comunicación digital: transformó las plataformas digitales en su principal canal de contacto directo con los ciudadanos, prescindiendo en gran medida de los intermediarios tradicionales y conectando con el electorado joven y de centro-derecha mediante un lenguaje llano, contundente y sin corrección política.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.