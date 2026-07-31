El pasado jueves 30 de julio, el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella presentó un plan con el que busca atender la crisis del sistema de salud durante los primeros meses de su administración.

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(Vea también: ¿Qué pasará con las EPS? Así será el plan detallado de De la Espriella frente a crisis que quedó)

La estrategia contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos en un plazo de 90 días, recursos que estarán dirigidos al pago de deudas con hospitales y clínicas, la entrega de medicamentos y la atención de pacientes con tratamientos represados.

El anuncio fue realizado por Iván Sánchez, vocero del sector salud, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas. Según explicó, el objetivo es responder a la crisis humanitaria que enfrenta el sistema, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre las entidades que participan en la prestación de los servicios.

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De acuerdo con Sánchez, los primeros reportes del equipo de empalme evidencian que existen cientos de miles de pacientes con procedimientos y tratamientos pendientes, incluidos casos de cáncer, enfermedades crónicas y personas trasplantadas que enfrentan riesgos por la interrupción en la entrega de medicamentos. No obstante, aclaró que esas cifras aún deberán ser verificadas mediante auditorías.

Como parte del plan, el nuevo Gobierno prevé destinar 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y obligaciones críticas con hospitales y clínicas.

Además, se destinarán 3 billones para garantizar el suministro de medicamentos; 2 billones para reducir la lista de espera de pacientes con enfermedades de alto costo y 1 billón para otras necesidades prioritarias del sistema. Los recursos, según indicó el vocero, serán distribuidos con criterios técnicos y estarán sujetos a auditorías y mecanismos de seguimiento.

También anunció que el 7 de agosto se instalará una mesa nacional con participación del Gobierno, EPS, IPS, ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas. Ese espacio buscará depurar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026 para establecer cuáles cuentan con soporte y cuáles permanecen en discusión.

¿A quién designó Abelardo de la Espriella para dirigir el Ministerio de Salud?

El plan de choque será una de las primeras tareas de Ana María Vesga, designada como ministra de Salud del gobierno de De La Espriella. La abogada, que hasta ahora se desempeñó como presidenta ejecutiva de Acemi, el gremio que reúne a varias EPS del país, asumirá la cartera en medio de una de las mayores crisis que enfrenta el sistema de salud.

Su nombramiento marcó un cambio frente al enfoque del gobierno saliente y generó reacciones divididas en el sector. Mientras algunos expertos destacaron su experiencia en economía de la salud y su capacidad de diálogo, otros cuestionaron su llegada por haber representado a las EPS.

Ahora tendrá la responsabilidad de liderar la implementación del plan anunciado por el gobierno entrante, que incluye la depuración de deudas, el pago a prestadores y medidas para garantizar la entrega de medicamentos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.