Por: VALORA ANALITIK

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El gobierno De la Espriella ha dado cuenta de que uno de los temas más complejos y prioritarios será el de atender lo que sea la crisis de las EPS y sus efectos sobre la atención de salud en Colombia.

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De acuerdo con el presidente electo, hay una serie de medidas que ya se están sopesando y será ese sector uno de los que se priorice en los primeros días del nuevo mandato.

EPS en Colombia y gobierno De la Espriella

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En el marco de la campaña, la ahora cabeza del gobierno De la Espriella había señalado que tenía en lista una serie de decretos entre los que estaba la hoja de ruta para darle un respiro financiero a las EPS que siguen funcionando en el país.

De hecho, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dijo que una inyección cercana a los 10 billones de pesos podría llevar a que el país viera una mejora sustancial sobre las presiones vigentes: asignación de citas con especialistas, entrega de medicamentos y atención primaria.

Más planes del gobierno De la Espriella para la salud en Colombia

En su más reciente declaración, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ratificó que ya se están analizando los caminos para poder mitigar las presiones sobre el sistema de salud.

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Explicó que la “crisis generada por el Gobierno Petro dejó al sistema en cuidados intensivos: deudas crecientes con las EPS, usuarios sin atención completa y familias enteras obligadas a luchar por servicios que el Estado debía garantizar”.

gobierno de la espriella

Agregó el nuevo presidente colombiano que, ante esta situación, impartió instrucciones al equipo de empalme en salud para preparar las denuncias penales correspondientes contra los responsables y, al mismo tiempo, avanzar en el plan de choque.

De esta manera, el gobierno De la Espriella entraría a revisar un plan que será implementado durante los primeros 90 días de Gobierno, entre el que se cuenta: redistribución de recursos, mejora en entrega de medicamentos, entre otros.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.