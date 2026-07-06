Por: VALORA ANALITIK

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Algunos cotizantes al sistema de jubilaciones que no pudieron cambiarse de fondo de pensiones en Colombia en los tiempos que estipula la ley, podrán hacerlo todavía. La medida fue avalada por el Congreso y hace parte de la reforma al sistema de jubilaciones que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional.

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Los fondos de pensiones en Colombia que reciban la solicitud de estas personas deberán tramitar los cambios solicitando los respectivos requisitos que ordena la ley.

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Por un lado, primero se tendrá que verificar que se cumplan las obligaciones de edad y semanas cotizadas. En ese sentido, la norma indica que se debe estar a menos de 10 años de cumplir la edad de jubilación.

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Requisitos para el traslado de fondo de pensiones

Adicionalmente, estas personas deben certificar tener un mínimo de 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas (hombres).

El traslado de fondo de pensiones en Colombia, mediante la ventana avalada, se puede llevar a cabo hasta el próximo 16 de julio, teniendo en cuenta que la gran mayoría optará por pasar sus ahorros a Colpensiones.

(Lea también: Esto pasará con los fondos privados de pensión en Colombia tras la salida del gobierno Petro)

Finalmente, los traslados podrán hacerse y aprobarse siempre y cuando los titulares de las cuentas de ahorro hayan recibido la doble asesoría.

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