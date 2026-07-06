El mercado corporativo colombiano atraviesa por una profunda reconfiguración en lo que va del año. Entre enero y mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reportó la notificación de 29 solicitudes de integración empresarial. Sin embargo, un selecto grupo de 10 transacciones se lleva todo el protagonismo debido al descomunal tamaño de sus capitales y al alto posicionamiento de las marcas involucradas.

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Gran parte de estas operaciones proyectadas corresponden a la extensión local de megaacuerdos cerrados por casas matrices en el extranjero, los cuales requieren obligatoriamente el aval del ente supervisor en Colombia debido a que las firmas participantes cuentan con operaciones activas en el país. El listado definitivo combina fusiones globales de medios, apuestas energéticas de gran envergadura y una consolidación acelerada en los sectores de retail y consumo masivo.

Dentro de las 10 transacciones más sobresalientes del escalafón, solo una cuenta con matriz 100% colombiana: Promigas. La compañía perteneciente al Grupo Aval, actuando a través de Corficolombiana, protagonizó la compra de la plataforma de energía renovable Zelestra por un valor de US$456,4 millones. Con este movimiento, la firma se consolida como el único jugador de origen local capaz de sostener el pulso frente a los gigantes chilenos, peruanos y estadounidenses que dominan actualmente el resto del tablero de inversiones.

El bloque de acuerdos directamente concebidos y estructurados para el mercado nacional e hispanoamericano muestra un notable dinamismo:

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Parex y Frontera: La petrolera Parex protagonizó una vistosa oferta de US$525 millones dirigida a Frontera con el fin de adquirir 17 bloques de exploración y producción en el país, incluyendo activos clave como el campo Quifa y el bloque Cubiro. La operación causó revuelo en el sector debido a que, en una etapa previa de las negociaciones, la firma GeoPark estuvo a punto de quedarse con esos mismos bloques.

Holcim y Cemex: En el sector de la infraestructura, la compañía suiza Holcim acordó el pago de cerca de US$485 millones para quedarse con 20 plantas propiedad de la mexicana Cemex en Colombia. Con esto se materializan los planes de desinversión que Cemex ya venía anunciando para el mercado local.

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LaRepublica.co El doblete de Cencosud: El gigante chileno figura por partida doble en este escalafón de la SIC. Por un lado, mediante Cencosud Internacional SpA, cerró la adquisición del 100% de Makro Supermayorista Colombia por US$158 millones, absorbiendo un total de 21 tiendas ubicadas en 16 ciudades. Por el otro, su filial Cenco Malls selló la compra del 51% del centro comercial Plaza Central en Bogotá, desarrollando la operación en sociedad con el fondo inmobiliario Pei.

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Supermayorista Colombia por US$158 millones, absorbiendo un total de 21 tiendas ubicadas en 16 ciudades. Por el otro, su filial Cenco Malls selló la compra del 51% del centro comercial Plaza Central en Bogotá, desarrollando la operación en sociedad con el fondo inmobiliario Pei. Instagram La expansión de Alicorp: La joya del portafolio del Grupo Romero de Perú también notificó lo suyo por duplicado. La primera consiste en la compra total a Unilever de su línea de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador, adquiriendo el control de marcas tradicionales como FAB y Vel Rosita. La segunda es la compra del negocio regional de Flora Food en Brasil y México, lo que le permitirá adueñarse de Rama, una de las marcas más fuertes en esparcibles de mesa. Debido a la prominencia de los sellos, las empresas mantuvieron bajo reserva el valor de ambas enajenaciones.

Sodimac y Sumatec: Sodimac, la firma operadora de las tiendas Homecenter, notificó formalmente su intención de integrarse con Sumatec. Esta movida apunta a robustecer la presencia de la cadena en el mercado ferretero e industrial colombiano, aunque el precio final de la transacción tampoco ha sido revelado de forma pública.

El listado de la Superintendencia se cierra con dos gigantescos movimientos internacionales cuyas casas matrices solicitaron luz verde para desplegar sus efectos comerciales en el territorio nacional: