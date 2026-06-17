Colpensiones incrementará la mesada pensional de los afiliados que decidan seguir trabajando después de cumplir los requisitos mínimos para pensionarse.

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La medida aplica porque las semanas adicionales cotizadas aumentan el cálculo del valor final de la pensión dentro del Régimen de Prima Media.

Para 2026, los hombres deben completar 1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión.

En el caso de las mujeres, el requisito baja a 1.250 semanas como parte de la implementación gradual de la reforma pensional, con una reducción progresiva que llegará a 1.000 semanas en los próximos años.

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El beneficio se calcula mediante la tasa de reemplazo, que corresponde al porcentaje del salario base utilizado para definir el valor de la mesada. Cada bloque de 50 semanas adicionales cotizadas aumenta esa tasa en 1,5 puntos porcentuales.

Así, quien acumule 100 semanas extra obtendrá un incremento de 3 puntos y quien alcance 200 semanas adicionales recibirá un aumento de 6 puntos en su liquidación.

Sin embargo, existe un límite legal: la pensión no puede superar el 80 % del Ingreso Base de Liquidación (IBL).

Además, Colpensiones aclara que este beneficio no implica devolución de dinero en efectivo, sino una mesada mensual más alta. Antes de iniciar el trámite, recomienda revisar que todas las semanas cotizadas estén correctamente registradas.

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