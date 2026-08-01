Por: VALORA ANALITIK

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Esta semana el Grupo Aval anunció el lanzamiento de su API Market, una plataforma que permitirá a empresas y negocios de cualquier tamaño integrar servicios de los bancos y entidades del Grupo Aval en sus páginas web, aplicaciones y otros canales digitales.

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La base de este “supermercado de conexiones” son las finanzas abiertas (open finance), que permite a bancos, fintech y otras entidades compartir información, con autorización de los clientes, para mejorar la oferta y competitividad del sector financiero.

En entrevista con Valora Analitik, Ernesto Gutiérrez, vicepresidente corporativo de Tecnología del Grupo Aval, explicó que la visión del conglomerado sobre las finanzas abiertas: “No son un tema de ley, sino una oportunidad para unir ecosistemas de una manera mucho más digital”, simplificando el acceso a servicios financieros.

Con eso en mente, Grupo Aval ya busca colaboraciones con otras compañías y actores del ecosistema financiero para el desarrollo de nuevos productos y robustecer su supermercado financiero, por lo que se verán lanzamientos en los próximos meses.

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Grupo Aval alista nuevas alianzas y funcionalidades para API Market

Aunque la plataforma acaba de ser presentada, el Grupo Aval ya trabaja en una segunda etapa de desarrollo. Según explicó Gutiérrez, actualmente cuenta con siete servicios disponibles y avanza en la creación de al menos diez funcionalidades adicionales, que espera poner en operación durante los próximos meses.

El ejecutivo también reveló que el ‘holding’ adelanta negociaciones para concretar nuevas alianzas con compañías que complementen la oferta de servicios financieros del grupo, una estrategia con la que busca ampliar el alcance de las finanzas abiertas.

“Estamos terminando de perfeccionar dos convenios gigantes con compañías, con grupos que complementan la oferta de Aval, que hacen que el valor del ecosistema sea exponencial, porque no compiten directamente con nosotros, sino que complementan el portafolio de servicios. Entonces, yo esperaría que antes de que se finalice el año, a más tardar en el primer trimestre del próximo año, esto sea público”, afirmó.

Agregó que la meta no es aumentar rápidamente el número de empresas conectadas a la plataforma, sino ampliar de forma gradual los casos de uso disponibles para clientes y aliados.

Explicó que con Aval API Market “nos hemos dado la oportunidad de pensar un punto diferente. Estamos pensando cuántos más servicios que agreguen valor podemos exponer”.

Según explicó, la recepción inicial ha sido positiva y ya existen empresas que realizan pruebas piloto con la plataforma, mientras el equipo trabaja en nuevos desarrollos.

Gutiérrez señaló que el diseño de API Market recoge aprendizajes de mercados como Brasil y Reino Unido, donde los modelos de Open Finance han alcanzado un mayor nivel de desarrollo.

La apuesta de Grupo Aval por las finanzas abiertas

Para el vicepresidente corporativo de Tecnología del mayor conglomerado financiero del país, el potencial de las finanzas abiertas va más allá del cumplimiento normativo, lo que los motivó a “adelantarse a la regulación”.

Con ese punto de partida, el ‘opne finance’ permitirá que entidades financieras, empresas y desarrolladores construyan soluciones conjuntas para simplificar el acceso a productos como créditos, cuentas, recaudos o servicios de nómina.

En ese sentido, aseguró que el modelo cambia la forma tradicional de competir en el sector financiero, al incentivar la creación de alianzas entre bancos y otros actores del mercado, pues “lo que más importa no es la competencia, sino la cooperación”.

Y agregó: “La oportunidad de conectarnos directamente, en función de facilitarle la vida a los clientes, hace la diferencia”.

Bajo esa lógica, API Market reúne soluciones de los bancos del Grupo Aval para casos como créditos vehiculares, créditos hipotecarios, apertura de cuentas de nómina y otros servicios que pueden ser integrados por empresas de distintos sectores mediante interfaces tecnológicas (API), sin que los usuarios tengan que acudir a una sucursal bancaria.

Gutiérrez concluyó que el desarrollo de este tipo de plataformas dependerá de la participación del ecosistema empresarial y tecnológico, por lo que invitó a compañías y ‘fintech’ a probar las herramientas disponibles y proponer nuevos casos de uso.

“Este es un tema de evangelización, de prueba y error. Aquí está el Grupo Aval para ayudarles, para acompañarlos. Estamos también para abrir necesidades y desarrollar nuevas formas de conexión a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Este es un tema de avanzar, de madurar el ecosistema, de conectarnos, que requiere también la apertura mental tanto de ellos como de nosotros para trabajar de una manera diferente”, sentenció.

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