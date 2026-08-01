Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la última década, Ibagué ha vivido una importante transformación urbana y una notoria valorización inmobiliaria. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y el análisis del sector constructor mencionado en el artículo, la capital tolimense se consolida como uno de los mercados más prometedores del centro de Colombia, en buena parte por la expansión de infraestructuras y el desarrollo de nuevos servicios que impulsan la demanda habitacional y comercial.

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La zona de la calle 60, comprendida entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, se destaca como el principal corredor con alta valorización inmobiliaria. La llamada "Milla de Oro" ha incrementado su atractivo gracias a la presencia de centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes, oficinas y proyectos residenciales. Este desarrollo ha fortalecido la economía local y ha aumentado la demanda de vivienda, beneficiándose de la ubicación estratégica y la cercanía con universidades y una importante oferta de servicios.

Otro sector que destaca por su proyección es Varsovia, ubicado entre la avenida Mirolindo y la calle 60. El impulso de nuevos proyectos urbanísticos, residenciales y de apartamentos ha incrementado el interés de inversionistas, sostenido por su acceso a centros comerciales, supermercados, restaurantes y principales vías. Así, Varsovia permanece entre las zonas con mayor proyección y valorización inmobiliaria, según datos recopilados en el artículo.

En el norte de Ibagué, sectores como El Salado, La Samaria, Santa Ana, Hacienda Santa Cruz, La Florida y los desarrollos cercanos a la calle 145 muestran un fuerte crecimiento habitacional y la consolidación de nuevos espacios comerciales y de servicios. La llegada de supermercados, clínicas e instituciones educativas ha fortalecido el desarrollo de esta zona, reafirmando su potencial para inversiones inmobiliarias.

El corredor comprendido entre Mirolindo, Picaleña y la vía al aeropuerto Perales también ha mostrado un aumento importante en la construcción de vivienda, tanto de interés social (VIS, sigla para Vivienda de Interés Social) como No VIS, gracias a su proximidad con instituciones educativas, zonas industriales y la futura construcción de la calle 103, pieza clave para mejorar la conectividad urbana.

No menos importante ha sido el crecimiento de La Arboleda Campestre, donde predominan condominios y proyectos residenciales que buscan ofrecer tranquilidad y espacios verdes. Además, sectores tradicionales como Cádiz, La Macarena, Piedra Pintada, La Campiña y Santa Helena mantienen su valorización debido a la continua demanda, su buena ubicación y cercanía a universidades y servicios.

Expertos citados en el artículo coinciden en que la ejecución de obras públicas, entre ellas la rehabilitación de la vía al Salado y el avance del Acueducto Complementario, repercute directamente en la valorización de inmuebles, al mejorar la movilidad y la conectividad de la ciudad. Así, Ibagué no solo atrae a inversionistas locales sino también de otras ciudades, posicionándose como una capital competitiva en el mercado inmobiliario de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas con mayor valorización inmobiliaria en Ibagué actualmente?

De acuerdo con la información del sector constructor y de Camacol, las zonas que registran una mayor valorización en Ibagué son la calle 60 o "Milla de Oro", Varsovia, El Salado y sus alrededores, el corredor entre Mirolindo, Picaleña y la vía al aeropuerto Perales, así como La Arboleda Campestre. Adicionalmente, zonas tradicionales como Cádiz, La Macarena y Piedra Pintada mantienen su atractivo gracias a su ubicación y oferta de servicios.

¿Cómo influyen las obras públicas en la dinámica inmobiliaria y la valorización de Ibagué?

Según los especialistas consultados en el artículo, el desarrollo de obras públicas como la rehabilitación de la vía al Salado y la futura calle 103, entre otros proyectos, impacta de manera directa en la valorización inmobiliaria al mejorar la movilidad, los servicios públicos y la conectividad. Estos trabajos crean nuevas oportunidades de inversión en las zonas beneficiadas y fortalecen los mercados residenciales y comerciales de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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