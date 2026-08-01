Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La colaboración entre el sector productivo y la academia en el Tolima ha cobrado especial importancia a través de iniciativas orientadas a acercar a los estudiantes a contextos de aprendizaje reales y pertinentes para su formación profesional. Un ejemplo puntual es el trabajo que ha liderado Concretolima en su planta de Ibagué, donde se abren espacios para alumnos de ingeniería civil interesados en conocer de cerca los distintos momentos de la producción de concreto premezclado. Según información aportada por Camilo Suárez, jefe de aseguramiento de calidad de Concretolima y uno de los responsables del proyecto, la participación estudiantil en estos procesos permite observar desde la dosificación de los materiales hasta el despacho final del producto, lo que refuerza nociones de resistencia, durabilidad, sostenibilidad y cumplimiento de estándares técnicos exigidos en obra.

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La iniciativa tuvo su origen en 2025, a raíz del contacto con un docente de posgrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien buscaba trasladar el aprendizaje teórico a un escenario práctico. A partir de allí, se fueron integrando espacios académicos directamente al proceso productivo, permitiendo que los estudiantes interactuaran con profesionales especializados en el área y comprendieran en el interior de la planta la verdadera dinámica del sector constructivo.

Con el avance de esta experiencia, docentes de pregrado también impulsaron la participación de sus estudiantes en recorridos técnicos, charlas y conferencias, lo que fortaleció el aprendizaje desde las primeras etapas universitarias. Adicionalmente, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), de El Espinal, amplió el espectro de la iniciativa al sumar sus propios estudiantes a las visitas. Incluso, Concretolima participó en un congreso de ingeniería civil, impulsando el intercambio de conocimientos entre la industria y la academia.

La experiencia se ha expandido a otras áreas del conocimiento, como ocurrió recientemente con una visita de la Universidad Antonio Nariño, sede Ibagué, en la que también participaron miembros del programa de arquitectura. Durante ese acercamiento, un estudiante de pregrado, en proceso de tesis sobre residuos de construcción, pudo conocer desde el interior de la planta el proceso de producción, fortaleciendo así su investigación académica. Aunque estos encuentros no hacen parte de convenios formales, se han consolidado como una estrategia de cooperación basada en el deseo de compartir conocimiento técnico. Desde Concretolima han expresado la intención de seguir promoviendo y ampliando estos espacios a otras instituciones, como la Universidad del Tolima. En suma, este modelo, aún sin formalizar oficialmente, fortalece las competencias de los futuros profesionales y les permite comprender los retos específicos del sector de la construcción en la región.

¿Cómo benefician las visitas técnicas a estudiantes de ingeniería civil en Tolima?

Las visitas técnicas permiten a los estudiantes de ingeniería civil comprender de forma práctica los procesos productivos del concreto premezclado y fortalecer conocimientos sobre calidad y sostenibilidad, de acuerdo con la información entregada por Camilo Suárez, de Concretolima. Además, estos espacios ofrecen interacción directa con expertos, lo que enriquece la formación profesional.

¿Por qué es importante la articulación entre el sector productivo y la academia en la formación profesional?

La articulación entre la industria y la academia facilita que los estudiantes complementen sus saberes teóricos con experiencias reales, lo cual resulta clave para el desarrollo de competencias y la adaptación a los requerimientos actuales del mercado laboral, según lo evidenciado por las iniciativas descritas en el Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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