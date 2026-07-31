Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional extendió una nueva convocatoria dirigida específicamente a los jóvenes de Ibagué y del departamento del Tolima interesados en comenzar su carrera profesional como patrulleros de esta institución. Tal como informó el Grupo de Incorporación Tolima, el proceso para aspirar al cargo de patrullero se mantendrá abierto hasta el 31 de agosto y, como elemento destacado, las valoraciones necesarias para la selección se harán sin costo alguno para los aspirantes. Esta gratuidad responde al cumplimiento del Decreto 2225, cuyo objetivo es facilitar el acceso y evitar que los costos de los exámenes sean una barrera en el proceso de admisión.

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La invitación hace énfasis en la posibilidad de ingresar al programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía, una formación que le permite a quien la finaliza desempeñarse como patrullero dentro de la Policía Nacional. El proceso está estructurado para quienes tengan interés genuino en servir a la comunidad y desarrollar una carrera en el área de la seguridad ciudadana a través de esta entidad.

Para obtener información y orientación puntual sobre los requisitos específicos y los pasos a seguir, el Grupo de Incorporación Tolima ha dispuesto atención directa en su sede ubicada en la carrera Tercera con calle 21. Allí, los jóvenes podrán aclarar dudas sobre los documentos requeridos, fases de selección y detalles adicionales del proceso. Además, se puso en funcionamiento la línea telefónica 321 394 7476, que está habilitada para resolver inquietudes referentes a la convocatoria y guiar a los interesados sobre los procedimientos de postulación.

De igual manera, la Policía Nacional ofrece la opción de adelantar la preinscripción de manera virtual a través de su portal oficial, permitiendo así una mayor accesibilidad. La institución insistió en que esta convocatoria estará habilitada hasta el 31 de agosto, última fecha en la que los interesados podrán iniciar su proceso de incorporación como futuros patrulleros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para ser patrullero en la Policía Nacional de Ibagué y Tolima?

Según la información brindada por el Grupo de Incorporación Tolima, los requisitos y documentación necesaria para postularse están disponibles en su sede y en el portal oficial de la Policía Nacional. Los aspirantes que deseen mayor detalle sobre estos requisitos pueden recibir orientación presencialmente o llamar al número dispuesto para la convocatoria.

¿Dónde pueden los jóvenes postularse para la convocatoria de patrulleros en Ibagué y Tolima?

Los jóvenes interesados en la convocatoria pueden acercarse directamente a la sede del Grupo de Incorporación Tolima, localizada en carrera Tercera con calle 21, o solicitar información mediante la línea telefónica 321 394 7476. También tienen la alternativa de realizar la preinscripción en línea por medio del portal oficial de la Policía Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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