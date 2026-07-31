Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional ha anunciado una nueva convocatoria especialmente dirigida a jóvenes de Ibagué y el Tolima interesados en iniciar una carrera como patrulleros. Esta oportunidad se mantendrá habilitada hasta el 31 de agosto, permitiendo que más aspirantes den el paso para formarse en el programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía, el cual habilita el desempeño como patrullero dentro de la institución. Lo que distingue a este proceso es que, de acuerdo con lo informado por el Grupo de Incorporación Tolima, todas las evaluaciones necesarias durante la selección serán completamente gratuitas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 2225 y busca facilitar el acceso a la institución policial, eliminando barreras económicas que pueden dificultar la participación de los jóvenes interesados.

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La convocatoria estará vigente durante todo el mes de agosto, lo que da margen suficiente para que los interesados preparen y entreguen sus solicitudes antes del 31 de agosto, fecha límite definida por la Policía Nacional. Para orientar a quienes deseen postularse, el Grupo de Incorporación Tolima ha dispuesto una sede en la carrera Tercera con calle 21, donde los jóvenes recibirán información detallada sobre los requisitos de ingreso y el proceso de inscripción. Además, se ha habilitado la línea telefónica 321 394 7476, para quienes prefieran realizar consultas y aclarar dudas sobre la convocatoria y los pasos necesarios para participar.

En adición a la atención presencial y telefónica, la Policía Nacional ha dispuesto en su portal oficial la opción de preinscripción en línea, lo que facilita el acceso a la información y agiliza el procedimiento para los aspirantes. De esta manera, la institución reitera su llamado a los jóvenes del Tolima para que aprovechen la convocatoria, resaltando que el plazo máximo para iniciar el proceso de incorporación como futuros patrulleros será el próximo 31 de agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria de patrulleros de la Policía Nacional en Tolima?

Para inscribirse en la convocatoria, los aspirantes pueden acudir personalmente a la sede del Grupo de Incorporación Tolima ubicada en la carrera Tercera con calle 21 para recibir orientación sobre los requisitos y el proceso de inscripción. También pueden comunicarse a la línea telefónica 321 394 7476 para obtener información o consultar el portal oficial de la Policía Nacional, donde está disponible la opción de preinscribirse en línea.

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria de la Policía Nacional para patrulleros en el Tolima?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Durante este período, los jóvenes interesados pueden iniciar su proceso de incorporación y aprovechar que todas las valoraciones exigidas durante la selección son gratuitas, de acuerdo con el Grupo de Incorporación Tolima y cumpliendo el Decreto 2225.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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