Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en junio, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,3 %, representando una disminución de 0,5 % respecto al mismo periodo en el año anterior. Para Valledupar, los datos de desempleo evidenciaron que la tasa local fue de 9,7 % en junio, lo que implica un incremento de 1,6 % frente a la cifra registrada el año anterior. A pesar de este aumento, la cifra se mantiene en un solo dígito, situación que puede considerarse positiva si se compara con antecedentes de mayor desempleo. Esta tasa significa que aproximadamente 21.626 personas en edad de trabajar están buscando una oportunidad laboral en la ciudad, pero todavía no logran conseguir ocupación.

Sigue a PULZO en Discover

En contraste, uno de los retos más persistentes en la ciudad es el alto índice de informalidad laboral. Según el informe del DANE, en Valledupar, el 60,7 % de la población ocupada trabaja en condiciones informales, aunque esta cifra presenta una ligera mejora: en los últimos 12 meses hubo una reducción de -2,9 %. De los 205.891 habitantes ocupados, 124.976 se desempeñan en empleos que no cuentan con prestaciones sociales ni seguridad jurídica. Este fenómeno representa un desafío para la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores en la región.

El mismo reporte muestra que el comercio y la reparación de vehículos es el sector que más impulsa el empleo en Valledupar, con 45.507 personas ocupadas en esta actividad. Le sigue el bloque de administración pública, defensa, educación y atención de la salud, responsable de 38.388 puestos de trabajo. Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios reúnen a 25.000 ciudadanos, consolidándose como otro pilar relevante en la estructura laboral de la ciudad.

El transporte y almacenamiento emplea a 20.138 trabajadores, mientras que el sector de construcción reporta 16.959 personas ocupadas. En contraste, los renglones de explotación de minas y canteras, así como las actividades inmobiliarias, muestran la menor cantidad de empleos generados, con alrededor de 1.000 cada uno, ubicándose en la base del listado de los sectores con menor peso en el reporte entregado por el DANE.

¿Cuál es la tasa de informalidad laboral en Valledupar según el DANE?

De acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de informalidad laboral en Valledupar es del 60,7 %, aunque en los últimos 12 meses experimentó una reducción de -2,9 %. Esto señala que más de la mitad de los trabajadores de la ciudad desarrollan sus actividades en condiciones informales.

¿Qué sectores emplean más personas en Valledupar según el DANE?

El DANE indica que el comercio y la reparación de vehículos lideran la generación de empleo en Valledupar, con más de 45.000 personas ocupadas. Le siguen los sectores de administración pública, defensa, educación y salud, así como las actividades artísticas y de servicios, que concentran juntos una parte significativa de la población económicamente activa de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z