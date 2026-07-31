Por: EL PILON SA

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La situación del empleo en Colombia y, en particular, en la ciudad de Valledupar, revela matices importantes en la dinámica laboral actual, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según el informe, la tasa de desempleo nacional para el mes de junio fue del 8,3 %, lo que significa una reducción de 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra marca un leve avance para el contexto general del país.

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Sin embargo, cuando se observa el panorama específico de Valledupar, la realidad es diferente. Para junio, la ciudad reportó una tasa de desempleo del 9,7 %. Si bien se mantiene en un dígito, este resultado representa un aumento de 1,6 % en comparación con el mismo mes del año 2025, lo cual indica que más personas están en búsqueda activa de trabajo en esta zona. Así, se calcula que aproximadamente 21.626 personas se encuentran en edad productiva y están buscando oportunidades laborales, aunque no logran acceder a ellas dentro del mercado formal de la ciudad.

En contraste con el desempleo, la informalidad laboral persiste como uno de los grandes retos. De acuerdo con el DANE, la tasa de personas que trabajan en condiciones informales en Valledupar alcanza el 60,7 %. Si bien se evidenció una leve mejora, con una reducción de 2,9 % durante los últimos doce meses, aún más de la mitad de la población ocupada se desempeña bajo esquemas sin acceso a derechos laborales o seguridad social. De un total de 205.891 habitantes con empleo, 124.976 ejercen su trabajo desde la informalidad, lo que puede reflejar debilidades estructurales en la capacidad de absorción de la economía formal local.

Al analizar las ramas de actividad económica, se observa que el sector del comercio y la reparación de vehículos continúa liderando la oferta de trabajo en la capital del Cesar. Actualmente, este rubro emplea a 45.507 personas. Después le siguen áreas como la administración pública y defensa, educación y salud humana, que aportan en conjunto 38.388 empleos. Por su parte, las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y servicios diversos absorben a 25.000 trabajadores. Otras ramas como el transporte y almacenamiento y la construcción también hacen parte del motor laboral de la ciudad, con 20.138 y 16.959 personas empleadas, respectivamente. En contraste, sectores como la explotación de minas y canteras y las actividades inmobiliarias apenas logran reportar 1.000 empleos cada uno, según las cifras oficiales del DANE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la tasa de informalidad laboral en Valledupar según el DANE?

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de informalidad laboral en Valledupar para el mes de junio fue del 60,7 %. Esto implica que más de la mitad de las personas con empleo en la ciudad trabajan sin acceso a prestaciones sociales o contratos formales, aunque se registró una leve disminución de 2,9 % en los últimos doce meses.

¿Cuáles son los sectores que más empleo generan en Valledupar?

De acuerdo con el reporte del DANE, los sectores de comercio y reparación de vehículos encabezan el empleo en Valledupar, con 45.507 personas ocupadas. Le siguen la administración pública, defensa, educación y salud humana, que en conjunto generan 38.388 empleos. También destacan actividades como el entretenimiento y recreación, transporte y almacenamiento, y la construcción como áreas relevantes en el mercado laboral local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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