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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer cifras recientes que evidencian una variación relevante en el panorama laboral de Colombia y especialmente de Valledupar. Según las cifras publicadas, la tasa de desempleo para junio en todo el país fue de 8,3 %, es decir, 0,5 % menos que en el mismo mes del año anterior. Este descenso nacional contrasta con lo que se observa en la ciudad de Valledupar, donde el desempleo subió a 9,7 % en el mismo periodo, lo que significa un alza de 1,6 % respecto a junio del 2025. A pesar de esta subida, la tasa sigue conteniéndose dentro de un dígito, lo que se interpreta como un dato alentador en medio del reto que representa la búsqueda de oportunidades laborales en la ciudad.

De acuerdo con el Dane, esa cifra de 9,7 % en Valledupar equivale a que aproximadamente 21.626 personas, dentro de la población en edad de trabajar, se encuentran actualmente en búsqueda de empleo sin poder encontrarlo. Sin embargo, el desempleo no es el único desafío. La informalidad continúa siendo un asunto estructural para la economía vallenata: aunque hubo una disminución de 2,9 % en su tasa en los últimos doce meses, el 60,7 % de los ocupados desarrolla actividades informales. Es decir, de los 205.891 habitantes con trabajo en la ciudad, 124.976 no cuentan con garantías laborales propias del empleo formal.

Al analizar más profundamente qué actividades impulsan el empleo en Valledupar, los datos del Dane resaltan al sector del comercio y la reparación de vehículos como el principal motor de ocupación, ya que actualmente emplea a 45.507 personas. Le sigue un segmento conformado por la administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, que en conjunto aportan 38.388 empleos en la ciudad. Otro punto destacado es el sector de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios, que brinda sustento a 25.000 ciudadanos.

Además, el transporte y almacenamiento agrupa a 20.138 personas ocupadas, mientras que la construcción reporta 16.959 empleos generados en el mismo periodo. Por otro lado, las ramas con menor participación, según el reporte del Dane, son la explotación de minas y canteras y las actividades inmobiliarias, que suman apenas 1.000 empleos cada una, evidenciando una dinámica productiva menos relevante en comparación con los sectores líderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal causa del aumento en la tasa de desempleo en Valledupar según el Dane?

El reporte del Dane indica que la tasa de desempleo en Valledupar aumentó hasta ubicarse en 9,7 %, superando el registro del año previo. Sin embargo, la información recabada no especifica una causa particular para este incremento, por lo que se limita a evidenciar el alza y señalar la cantidad de personas en búsqueda activa de trabajo en la ciudad.

¿Qué significa que un trabajador en Valledupar sea informal y cómo afecta esta condición?

De acuerdo con el Dane, la informalidad laboral se refiere a quienes desempeñan actividades sin acceso a derechos laborales o garantías como salud, pensión y estabilidad. En Valledupar, el 60,7 % de la población ocupada está en esta situación, lo que implica que la mayoría de los trabajadores no gozan de los beneficios que ofrece el empleo formal, lo que puede afectar su calidad de vida y su seguridad social a largo plazo.