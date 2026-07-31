Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló datos alentadores para el mercado laboral en Colombia durante junio: la tasa de desempleo se ubicó en 8,3 %, lo que significa una reducción de 0,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el panorama local en ciudades como Valledupar presenta matices diferentes, pues allí la tasa de desocupación fue de 9,7 %, registrando un incremento de 1,6 % respecto a junio del 2025. A pesar del aumento, este índice mantiene la cifra en un solo dígito, un aspecto que algunos ven como positivo.

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De acuerdo con el DANE, en Valledupar, cerca de 21.626 personas están activamente buscando oportunidades laborales sin éxito. Esta cifra corresponde a habitantes en edad de trabajar que, pese a sus esfuerzos, no logran acceder a una fuente de ingreso en la ciudad. La situación se vuelve más compleja si se consideran los niveles de informalidad que persisten en la región. El 60,7 % de la población ocupada en Valledupar trabaja en la informalidad, aunque el DANE destaca una reducción de 2,9 % en los últimos 12 meses. Así, de los 205.891 residentes que tienen alguna ocupación, 124.976 lo hacen sin estar vinculados a empleos formales, lo que implica menor acceso a derechos laborales y prestaciones sociales.

Al desglosar la realidad laboral por sectores, el DANE subraya que el comercio y la reparación de vehículos son las ramas de mayor peso en la oferta de empleo local, con 45.507 personas ocupadas en ellas para el trimestre de abril a junio. En segundo lugar se ubican áreas como la administración pública, la defensa, la educación y la atención de la salud humana, que en conjunto emplean a 38.388 ciudadanos. Otras actividades relevantes son las artísticas, el entretenimiento, la recreación y diversos servicios, que reúnen a 25.000 empleados.

El transporte y almacenamiento sostienen 20.138 empleos en Valledupar, mientras que la construcción suma 16.959 trabajadores ocupados. Por otro lado, sectores como la explotación de minas y canteras, y las actividades inmobiliarias, muestran la menor incidencia en el empleo local, aportando apenas 1.000 puestos de trabajo cada uno, de acuerdo con el reporte entregado por el DANE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la tasa de informalidad en Valledupar y cómo ha cambiado según el DANE?

De acuerdo con los datos anunciados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de informalidad laboral en Valledupar se encuentra en el 60,7 %. Pese a que sigue siendo una cifra muy alta en comparación con el empleo formal, se evidenció una disminución de 2,9 % en los últimos 12 meses, lo que sugiere una leve mejora en las condiciones de vinculación laboral en la ciudad.

¿Qué sectores lideran la creación de empleo en Valledupar según los últimos datos?

Según información publicada por el DANE, el sector del comercio y la reparación de vehículos encabeza la generación de empleo en Valledupar, con 45.507 personas empleadas entre abril y junio. Le siguen la administración pública, defensa, educación y salud humana, que suman 38.388 empleos, así como las actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios, que reúnen 25.000 trabajadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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