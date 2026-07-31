Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo en Colombia para el mes de junio fue de 8,3 %, mostrando una disminución de 0,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. En Valledupar, en contraste, la tasa de desocupación fue de 9,7 %, lo que representa un aumento de 1,6 % en comparación con junio del 2025. Sin embargo, se subraya como aspecto positivo el hecho de que la cifra permanezca en un solo dígito. De acuerdo con el DANE, ese porcentaje implica que aproximadamente 21.626 personas en edad laboral buscan empleo sin lograr encontrar una oportunidad en la ciudad.

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No obstante, aunque el desempleo mantiene niveles aceptables, la informalidad continúa siendo un reto importante. El DANE reveló que el 60,7 % de la población ocupada de Valledupar trabaja en condiciones informales. Esta tasa, a pesar de haber experimentado una reducción de -2,9 % durante los últimos doce meses, sigue siendo alta. Es decir, que de los 205.891 habitantes que conforman la fuerza laboral ocupada de la ciudad, 124.976 individuos se desempeñan en la informalidad.

Al analizar las ramas económicas que más contribuyen a la generación de empleo en Valledupar durante el trimestre de abril a junio, se observa que el sector de comercio y reparación de vehículos ocupa el primer lugar, empleando actualmente a 45.507 personas, según datos proporcionados por el DANE. Le sigue el bloque compuesto por administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, que genera 38.388 puestos de trabajo. Además, las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios absorben a 25.000 ciudadanos.

Por otra parte, sectores claves para el desarrollo económico local como el transporte y almacenamiento emplean a 20.138 personas, mientras que la construcción aporta 16.959 cargos ocupados. En el extremo opuesto, actividades como la explotación de minas y canteras, así como las actividades inmobiliarias, figuran con menor peso en la estructura del mercado laboral, al sumar solamente cerca de 1.000 trabajadores cada una.

Estos indicadores, publicados por el DANE, permiten comprender el panorama actual del empleo en Valledupar y las tendencias que afectan el bienestar de la población de acuerdo con los distintos sectores económicos.

¿Cuál es la tasa de desempleo en Valledupar según el DANE y qué significa para la ciudad?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en Valledupar para junio fue de 9,7 %. Esto representa un aumento en comparación con el año anterior y se traduce en alrededor de 21.626 personas buscando empleo sin encontrar vacantes. Aunque la cifra se mantiene en un solo dígito, indica que la ciudad enfrenta retos para crear oportunidades laborales suficientes para su población trabajadora.

¿Cómo afecta la alta informalidad laboral a los trabajadores de Valledupar?

La informalidad laboral en Valledupar, que alcanza el 60,7 % según el DANE, implica que la mayoría de los trabajadores no cuentan con beneficios laborales ni protección social garantizada por la ley. Esto limita la estabilidad y el bienestar de quienes laboran bajo estas condiciones, a pesar de que la informalidad experimentó una leve reducción en el último año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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