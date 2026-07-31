Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El próximo 7 de agosto, Cali (Valle del Cauca) será el escenario de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder en medio de la expectativa nacional y con la presencia mayoritaria del Congreso. Esta ceremonia marcará el inicio de una nueva administración, acompañada por un gabinete prácticamente completo, al que solo le falta un nombre para estar integrado en su totalidad, tal como lo informó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

De la Espriella ha hecho pública la designación de 17 de los 18 ministros que conformarán su equipo de gobierno. Entre los nombramientos destacan Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general (r) Jorge Mora en Defensa, e Iván Cancino en Justicia. El gabinete cuenta también con Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte, y Ana María Vesga como la recién confirmada ministra de Salud. Además, figuran Mauricio Gómez en Comercio, Fabio Arjona en Ambiente, Juliana Gutiérrez en Deporte, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Omar Bula en Exteriores, Indalecio Dangond en Agricultura, María Arboleda en Minas, Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Paola Holguín en Cultura y Natalia López en Trabajo.

Queda pendiente el nombramiento de la ministra de Ciencias, un cargo reservado para una mujer, dado el cumplimiento obligatorio de la cuota de género establecida en la Ley 2424 de 2024. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, será la mano derecha del presidente y acompañará la gestión ejecutiva. Por fuera del gabinete ministerial, también se han confirmado otros altos funcionarios como Carlos Ríos en la Secretaría General de la Presidencia, Valeria Lafaurie como consejera para las regiones, Nicolás Gómez como jefe de despacho y María Fernanda Sandoval como directora de comunicaciones.

En el marco del empalme regional, surgieron nuevos nombres que encabezarán entidades clave en el próximo ciclo de gobierno: Sandra Bessudo dirigirá Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe tomará la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta liderará el Fondo Nacional del Ahorro. Asimismo, se comenta que Lina Garrido podría asumir la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario y el manejo del Impuesto de Industria y Comercio, confirmando así la tendencia de renovación institucional en las dependencias estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los integrantes claves del gabinete de Abelardo de la Espriella?

El gabinete de Abelardo de la Espriella reúne figuras reconocidas en distintos sectores. Entre los más destacados están Rodrigo Lara, ministro del Interior; Miguel Gómez, encargado de Hacienda; el general (r) Jorge Mora, al frente de Defensa; e Iván Cancino, en Justicia. Además, Viviane Morales liderará Educación, Elsa Noguera gestionará Transporte y Ana María Vesga es la nueva ministra de Salud. José Manuel Restrepo acompañará como vicepresidente.

¿Qué es la Ley 2424 de 2024 y por qué influye en el gabinete presidencial?

La Ley 2424 de 2024 establece obligaciones de equidad de género en la conformación de gabinetes ministeriales en Colombia. Es por esto que la próxima ministra de Ciencias debe ser una mujer, medida que asegura el cumplimiento de la cuota de género y promueve la representación femenina en el gabinete presidencial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.