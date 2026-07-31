Por: VALORA ANALITIK

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En junio de 2026, la tasa de desocupación de Colombia se situó en un 8 %, lo que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el DANE.

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El comportamiento del desempleo en junio de 2026 no solo mejora los registros del año anterior, sino que se posiciona como la cifra más baja para este mes en los últimos nueve años.

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Según la serie comparativa que el Dane mantiene desde 2018, la tasa de este periodo supera notablemente el pico del 20,4 % alcanzado en la pandemia (2020) y se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, como el 9,3 % de 2018 y el 9,7 % de 2019.

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Además, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación también fue del 8 %, bajando desde el 8,3 % reportado un año atrás.

Así cambió la población ocupada y desocupada en Colombia

El dinamismo del mercado permitió que la población ocupada a nivel nacional ascendiera a 24,4 millones de personas, lo que significa que 706.000 personas adicionales se sumaron a la fuerza laboral en comparación con junio de 2025.

Así, la tasa de ocupación subió al 59,4 %, frente al 58,4 % del año previo.

En términos de género, aunque la desocupación general bajó, persiste una brecha de 3,3 puntos porcentuales, con una tasa del 9,9 % para las mujeres y del 6,6 % para los hombres.

El sector de alojamiento y servicios de comida se consolidó como el motor principal de la empleabilidad, aportando 289.000 nuevos puestos de trabajo. Otros sectores con saldo positivo fueron construcción (+146.000 ocupados), transporte y almacenamiento (+145.000) y actividades artísticas y entretenimiento (+110.000).

En contraste, la industria manufacturera registró la mayor caída, con la pérdida de 125.000 empleos. También presentaron variaciones negativas los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-40.000) y el de suministro de electricidad, gas y agua (-27.000).

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Calidad del empleo e informalidad

En cuanto a la posición ocupacional, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los obreros y empleados particulares, que aumentaron en 437.000 personas, seguidos por los trabajadores por cuenta propia con un incremento de 414.000. Por el contrario, se redujo la cantidad de jornaleros o peones (-117.000) y de empleados domésticos (-102.000).

Finalmente, el reporte del DANE indica que la informalidad laboral no cedió terreno significativo, manteniéndose en un 55,1 % del total nacional para junio de 2026. Estas cifras reflejan un mercado laboral que se expande en cantidad, pero que aún enfrenta el reto estructural de la calidad y la formalización del trabajo.

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