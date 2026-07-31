Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, en Ibagué ha surgido una novedosa tendencia: la proliferación de negocios independientes que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu". Aunque muchos consumidores pueden asumir que se trata de tiendas oficiales vinculadas a esas reconocidas plataformas asiáticas de comercio electrónico, la realidad es diferente. De acuerdo con la información recabada, estos establecimientos no poseen relación con Shein ni con Temu, ya que ambas compañías aún no cuentan con tiendas físicas oficiales en Colombia. Lo que hacen estos comercios es adoptar un modelo de negocio inspirado en dichas plataformas, caracterizado por la importación de productos, precios bajos y una alta rotación de inventario.

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Este fenómeno responde a cambios evidentes en los hábitos de consumo de los ibaguereños. Cada vez son más las personas que priorizan la compra de artículos económicos, ya sea para vestirse, organizar el hogar o adquirir accesorios y tecnología, sin tener que esperar los extensos plazos de entrega que suelen implicar las compras internacionales. Como resultado, han comenzado a abrirse diversos locales en diferentes zonas de Ibagué. Entre los casos más representativos se encuentran Shein Outlet, un local ubicado en la carrera Quinta con calle 30, y otro negocio con el mismo concepto en el sector de El Salado. Además, en el centro de la ciudad, sobre la calle 15 con carrera Segunda, opera una tienda inspirada en Temu.

Estos comercios recurren a nombres y estrategias de mercadeo que evocan a las aplicaciones asiáticas más populares. Sin embargo, su operación es completamente independiente y consiste en vender productos importados o similares a los de Shein y Temu, pero con la posibilidad de comprarlos y llevárselos de inmediato. El principal atractivo de estos lugares son sus precios competitivos, que les permiten rivalizar con otros almacenes tradicionales. Además, la experiencia de compra presencial cobra relevancia, ya que los clientes pueden examinar directamente la calidad del producto, comparar tamaños y llevárselo sin esperas ni incertidumbres.

Las redes sociales también juegan un papel clave en este fenómeno comercial. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han potenciado la visibilidad de estos establecimientos a través de videos, recomendaciones y reseñas de productos, especialmente dirigidas al público joven. Los comerciantes emplean estos canales para mostrar novedades, hacer promociones y realizar transmisiones en vivo, lo cual contribuye significativamente al crecimiento de la tendencia.

De acuerdo con lo expuesto, esta transformación en el comercio local evidencia cómo los negocios tradicionales buscan adaptarse y competir utilizando estrategias del comercio electrónico. La demanda por precios bajos y la posibilidad de compra inmediata sugieren que la expansión de estos modelos podría continuar en Ibagué, ofreciendo al consumidor local una opción práctica y asequible para acceder a productos de moda y tecnología.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay tantas tiendas tipo Shein y Temu en Ibagué?

La proliferación de tiendas que adoptan el modelo "tipo Shein" y "tipo Temu" en Ibagué responde principalmente a la búsqueda de productos económicos y a la necesidad de disponibilidad inmediata por parte de los consumidores. Además, la influencia de las redes sociales y la ausencia de tiendas físicas oficiales de estas marcas internacionales han incentivado la apertura de comercios locales que replican su modelo de variedad, rotación constante y precios bajos.

¿Qué diferencia hay entre una tienda tipo Shein en Ibagué y la plataforma oficial?

Las tiendas tipo Shein que se encuentran en Ibagué son comercios independientes que no pertenecen oficialmente a la plataforma Shein. Aunque venden productos similares y a menudo importados, operan de manera local permitiendo la compra directa sin tiempos de espera ni procesos de importación. En cambio, la plataforma oficial de Shein solo funciona en línea y actualmente no tiene tiendas físicas en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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