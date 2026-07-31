Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, diversos sectores de Ibagué han experimentado la aparición de tiendas que promocionan productos "tipo Shein" y "tipo Temu". A pesar de la percepción que algunos consumidores tienen al relacionarlas directamente con estas plataformas de origen asiático, lo cierto es que se trata de comercios independientes y no de tiendas oficiales de Shein ni de Temu. Estos establecimientos han adoptado modelos de negocio similares, enfocados en la venta de productos importados, precios bajos y una gran rotación de inventario, pero no forman parte ni están vinculados directamente con Shein o Temu, marcas que por ahora no cuentan con presencia física en Colombia.

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La popularización de estas tiendas en Ibagué responde a cambios en los hábitos de consumo local, donde cada vez más personas prefieren adquirir artículos económicos para el hogar, la organización, ropa, tecnología y accesorios, evitando los largos tiempos de entrega que suponen las compras en línea internacionales. Según lo reportado, el auge de este fenómeno se puede observar en diferentes sectores de la ciudad, como el Shein Outlet ubicado en la carrera Quinta con calle 30, otro establecimiento similar en El Salado y una tienda inspirada en Temu, localizada en la calle 15 con carrera Segunda. A pesar de sus nombres y estrategias comerciales que recuerdan a las plataformas asiáticas, su funcionamiento es totalmente independiente.

Uno de los principales atractivos de estos negocios radica en sus precios competitivos. Ofrecen productos como bolsos, maquillaje, papelería, juguetes y artículos tecnológicos a valores más bajos que los del comercio tradicional. Además, los clientes tienen la posibilidad de ver y comparar directamente los productos, asegurándose de la calidad y el tamaño, y pueden llevárselos al instante, sin los riesgos asociados a la espera de envíos internacionales.

Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la consolidación de este modelo. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han servido para que los comerciantes ofrezcan reseñas, recomendaciones y promociones diarias mediante videos o transmisiones en vivo. Este uso estratégico ha aumentado la visibilidad de los establecimientos e incrementado el flujo de compradores, especialmente entre los más jóvenes.

Según especialistas citados por los comerciantes, este modelo de tienda parece seguir fortaleciéndose en Ibagué. Su éxito se debe a la respuesta ágil que dan a las tendencias, la variedad de su catálogo y los precios accesibles, características inspiradas en el comercio digital, que ahora buscan acoplarse a una experiencia de compra presencial inmediata y cercana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué diferencia a las tiendas tipo Shein o Temu en Ibagué de las plataformas en línea originales?

La principal diferencia es que estos establecimientos en Ibagué no tienen relación oficial con las plataformas Shein o Temu. Son comercios independientes que ofrecen productos importados similares, pero permiten la compra inmediata, revisión de la mercancía y evitan los tiempos de envío internacionales. Además, operan física y localmente, respondiendo más rápido a la demanda ciudadana.

¿Por qué han aumentado los establecimientos tipo Shein y Temu en Ibagué?

El aumento de estas tiendas obedece a la preferencia de los consumidores por precios bajos, variedad, novedades constantes y la posibilidad de adquirir productos de forma inmediata. A esto se suma el papel de las redes sociales en la promoción y visibilidad de los establecimientos, lo que fortalece esta tendencia de consumo en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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