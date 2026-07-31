Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, Ibagué ha sido testigo de la proliferación de tiendas que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu", proponiendo una alternativa diferente en el panorama del comercio local. Aunque muchas personas relacionan estos comercios con las reconocidas plataformas de comercio electrónico Shein y Temu, es fundamental señalar que no se trata de tiendas oficiales de ninguna de estas marcas. De acuerdo con la información presentada, estos lugares son completamente independientes y se han inspirado en el modelo de ventas de empresas asiáticas, centrándose en la importación de productos variados, precios bajos y actualizaciones frecuentes de su inventario.

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Este fenómeno responde a la evolución en los hábitos de compra de los habitantes de Ibagué. Cada vez hay más demanda por artículos que permitan vestir, decorar u organizar espacios personales o adquirir dispositivos tecnológicos a costos accesibles, eliminando la necesidad de esperar largos periodos por envíos internacionales. Ejemplos de este auge se observan en establecimientos como Shein Outlet, ubicado en la carrera Quinta con calle 30, y otras tiendas con el concepto “tipo Temu” en zonas como El Salado y la calle 15 con carrera Segunda del centro de la ciudad.

Las estrategias de estos comercios buscan imitar el atractivo de las plataformas asiáticas, empleando nombres y estilos de venta similares, pero operan sin ningún nexo con Shein o Temu. De acuerdo con la información suministrada, en la actualidad dichas marcas no disponen de tiendas físicas oficiales en Colombia. Los clientes encuentran en estos puntos de venta la posibilidad de seleccionar ropa, accesorios, artículos de papelería, maquillaje y productos tecnológicos a precios competitivos, accediendo a ellos inmediatamente, pues pueden revisar la calidad y variedad en persona y llevarse su compra ese mismo día.

Un componente clave en la popularidad de estas tiendas ha sido la influencia de las redes sociales. Videos y recomendaciones difundidos principalmente en TikTok, Instagram y Facebook han generado interés, especialmente entre el público joven. Los mismos comerciantes utilizan estas plataformas para mostrar novedades, lanzar promociones y realizar transmisiones en vivo, aumentando así la visibilidad y la afluencia de compradores.

Este modelo comercial está impulsando una transformación en el comercio ibaguereño, ya que los negocios no solo compiten entre sí, sino que buscan replicar la experiencia de compra de las aplicaciones digitales: variedad, precios bajos y novedades constantes. Los expertos consideran que este tipo de establecimientos podría seguir ganando terreno mientras exista una preferencia por productos asequibles y de disponibilidad inmediata. Así, el comercio tradicional se adapta a las nuevas tendencias propiciadas por el comercio electrónico y el uso intensivo de redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las tiendas tipo Shein o tipo Temu han ganado popularidad en Ibagué?

El creciente interés por las tiendas "tipo Shein" o "tipo Temu" en Ibagué se explica por varias razones, entre ellas la búsqueda de precios bajos, una amplia variedad de productos y la disponibilidad inmediata de los artículos, lo que elimina la espera asociada a las compras en línea internacionales. Además, la influencia de las redes sociales ha impulsado la visibilidad de estos negocios, atrayendo especialmente a consumidores jóvenes.

¿Shein y Temu tienen tiendas oficiales en Ibagué o Colombia?

Según la información proporcionada, ni Shein ni Temu cuentan actualmente con tiendas físicas oficiales en Colombia. Los establecimientos que llevan nombres o estilos similares en Ibagué son emprendimientos independientes, que no guardan relación directa con estas plataformas asiáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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