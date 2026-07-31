Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, la ciudad de Ibagué ha visto surgir una nueva tendencia comercial: tiendas independientes que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu". Aunque estos establecimientos han captado la atención de numerosos consumidores, es fundamental aclarar que, según la información disponible, no se trata de tiendas oficiales de Shein ni de Temu. Estas plataformas, de origen asiático y con gran popularidad internacional, no cuentan con puntos de venta físicos en Colombia. Los comercios en Ibagué solo adoptan conceptos similares, apoyándose en la venta de productos importados, precios bajos y una constante rotación de inventario.

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El auge de estas tiendas, de acuerdo con la información recopilada, responde al cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más personas prefieren adquirir artículos asequibles para vestir, organizar el hogar o acceder a accesorios tecnológicos, sin depender de los extensos tiempos de envío que suelen tener las compras internacionales. Así, los consumidores encuentran en estas tiendas la oportunidad de comprar y llevar el producto en el momento, revisando calidad y variedad de opciones.

Ejemplos de estos modelos se observan en diferentes puntos de Ibagué. El caso conocido de Shein Outlet, ubicado en la carrera quinta con calle 30, y otra tienda con idéntico enfoque en El Salado, han ganado reconocimiento local. De igual manera, el centro de la ciudad acoge una tienda inspirada en Temu, situada en la calle 15 con carrera segunda. Cabe reiterar, según lo evidenciado, que ninguna de estas tiendas está vinculada oficialmente a las mencionadas plataformas, sino que actúan como negocios independientes que se nutren de estrategias comerciales que las asemejan a Shein y Temu.

Uno de los principales factores que explica el crecimiento de estos locales es la política de precios competitivos. Ropa, accesorios, productos para el hogar, maquillaje, juguetes, papelería y tecnología son ofrecidos a valores que destacan sobre otros comercios más tradicionales. La posibilidad de examinar los artículos, comprobar tallas y adquirirlos sin esperas, constituye un valor agregado para los ciudadanos.

El fenómeno también se ha amplificado por el efecto de las redes sociales. La difusión de videos, reseñas y recomendaciones en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook incide directamente en el interés de los consumidores, especialmente entre los públicos jóvenes. Los comercios emplean estrategias como transmisiones en vivo y promociones diarias, lo que incrementa su visibilidad e impulsa las ventas.

En suma, la expansión de estas tiendas demuestra cómo el comercio de Ibagué se adapta a las nuevas dinámicas de consumo. De acuerdo con especialistas citados, la tendencia probablemente continuará, impulsada por la demanda de productos económicos y la inmediatez en la compra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no existen tiendas oficiales de Shein o Temu en Colombia?

Según el análisis de la información proporcionada, Shein y Temu, reconocidas plataformas de ventas en línea de origen asiático, no han establecido tiendas físicas oficiales en Colombia. Los establecimientos que operan con nombres o estrategias comerciales similares en Ibagué lo hacen de manera independiente, sin vínculos directos con estas empresas. Su modelo se fundamenta en importar productos y ofrecerlos con precios bajos, pero no representan sucursales oficiales de las marcas.

¿Cuáles son las ventajas de comprar en tiendas tipo Shein o Temu en Ibagué?

Una de las principales ventajas de estas tiendas en Ibagué radica en la posibilidad de acceder a productos económicos y con disponibilidad inmediata. Los compradores pueden revisar la calidad, escoger tallas y adquirir artículos sin tener que esperar tiempos prolongados por importaciones, algo común en las compras internacionales a través de internet. Además, la variedad de productos y la influencia de las redes sociales ofrecen una experiencia de compra dinámica y acorde a las nuevas tendencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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