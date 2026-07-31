La temporada de rebajas llega con fuerza para cerrar julio y recibir agosto. Makro dio inicio a una nueva edición de sus ofertas Contrarreloj, una campaña de corta duración que estará vigente desde este 31 de julio hasta el próximo 3 de agosto, ofreciendo altos descuentos de hasta el 50 por ciento y promociones especiales en la segunda unidad en referencias seleccionadas.

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La jornada se complementa además con las tradicionales ofertas de quincena, diseñadas para que los hogares y comerciantes puedan abastecer sus despensas a precios competitivos en las 21 tiendas que la cadena tiene distribuidas en 16 ciudades del país.

Durante estos cuatro días de descuentos intensivos, los compradores podrán encontrar rebajas de hasta el 50 por ciento en productos de alta demanda como las patas de pollo en bolsa de la marca Friko, así como un descuento del 50 por ciento en la segunda unidad en carnes frías y helados de las marcas propias ARO.

La oferta también incluye un 45 por ciento de descuento en ollas arroceras de la marca Universal, hasta el 40 por ciento en detergentes en polvo y limpiavidrios seleccionados, un 30 por ciento de rebaja en productos congelados como camarones y filetes de tapia de la marca Pesco, y un 35 por ciento en referencias seleccionadas de cuidado personal que abarcan cremas dentales Colgate y jabones de marcas como Protex y Palmolive.

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A este panorama se suman las ofertas de Quincena, las cual se mantendrán activas hasta el próximo 6 de agosto para facilitar el ahorro en la canasta familiar. Dentro de esta categoría destacan los descuentos del 50 por ciento en productos seleccionados de frutas y verduras, el 40 por ciento de rebaja en el azúcar Incauca Life, y reducciones de hasta el 30 por ciento en margarinas y bebidas de almendras de Campi y La Buena.

Asimismo, los clientes podrán adquirir salsas sazonadoras Colman’s con un 20 por ciento de descuento, filetes de salmón, tilapia y camarón con un 30 por ciento de rebaja, y un 25 por ciento de descuento en productos como arroz Castellano, pastas Comarrico, cereales Kellogg’s, aceite Premier, leche Alquería, cremas de leche, quesos Alpina, margarinas La Fina y artículos Klaren’s, además de una selección especial en banano, tomate, aguacate y plátano.

Con estas iniciativas comerciales, la compañía busca fortalecer su propuesta de valor orientada tanto a familias como a emprendedores y comerciantes, brindando alternativas de ahorro en un amplio surtido de productos de consumo diario que responden a las necesidades de abastecimiento actuales.

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