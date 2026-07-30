Por: CENET

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La decisión se tomó en sesión de la junta directiva de Enel y realizada este 30 de julio, en la que también se agradeció a Francesco Bertoli, actual gerente general, por su gestión. Permanecerá en el cargo hasta el 19 de agosto.

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Riga es ingeniero aeronáutico de la Universidad de Pisa y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Grupo Enel, donde ha ocupado posiciones directivas en Europa y América Latina. En Colombia fue responsable de la flota de generación y gerente general de Enel Emgesa; posteriormente dirigió operaciones en Centroamérica y Brasil, y desde 2025 se desempeña como Country Manager de Enel México. Su experiencia incluye proyectos de infraestructura energética y estrategias para fortalecer la eficiencia y la transición hacia sistemas más limpios.

La compañía destacó que con este nombramiento se busca consolidar un liderazgo con alcance global y continuar con la integración de energías renovables, innovación tecnológica y gestión responsable.

(Vea también: Reconocido medio de comunicación anunció dura decisión desde agosto: “Cerrar un importante capítulo”)

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Enel Colombia atiende a más de 4 millones de clientes en el país, cuenta con 17 centrales de generación que suman más de 4.000 MW de capacidad instalada, además de proyectos en construcción, y posee activos de generación en Panamá, Costa Rica y Guatemala que suman otros 705 MW.

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