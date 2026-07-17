Habitantes del Chicó, en el norte de Bogotá, reportan que llevan cerca de dos días con interrupciones en el servicio de energía, situación que ha causado molestias entre residentes de edificios y conjuntos del sector.

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Consultada por Pulzo, Enel Colombia confirmó que se presentó una falla en la red de distribución y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para restablecer completamente el suministro en la zona, aunque los vecinos informan que siguen sin luz.

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Vecinos del Chicó reportan cortes de energía desde el jueves

Residentes del sector aseguran que las fallas comenzaron desde la noche del jueves y que, durante varias horas, varios edificios debieron operar con plantas eléctricas.

Uno de los puntos donde aún se reportan inconvenientes corresponde a un edificio ubicado en la carrera 21 con calle 95, donde, según los residentes, el servicio continúa presentando interrupciones.

Los vecinos también indicaron que observaron personal técnico de Enel adelantando trabajos en diferentes puntos del barrio para atender la emergencia.

De hecho, aseguran: “Enel dice que se explotó un cable subterráneo qué mantiene unos 10 barrios sin luz”.

Enel confirmó una falla y mantiene trabajos en la zona

Ante la consulta de Pulzo, Enel explicó que la afectación se originó por una falla registrada durante la madrugada.

“En efecto, hay una falla que se presentó hoy en la madrugada y afectó a algunos clientes de la zona de Chicó”, indicó la compañía ante la consulta.

Inicialmente, la empresa señaló que el servicio había sido restablecido. Sin embargo, tras un nuevo reporte recibido por este medio sobre un edificio que seguía sin energía, Enel verificó la situación con su equipo de operaciones y confirmó que en ese punto el servicio aún no había sido normalizado, por lo que las labores técnicas continuaban.

La compañía agregó que este tipo de situaciones puede presentarse ocasionalmente en la red de distribución y reiteró que sus cuadrillas permanecen trabajando para restablecer el suministro en los usuarios que siguen afectados.

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