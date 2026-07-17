Un nuevo caso de inseguridad se registró en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, donde un aparente fleteo terminó en un intercambio de disparos al interior de un restaurante. El hecho dejó tres personas heridas, entre ellas un militar que intervino para intentar impedir el asalto.

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El caso ocurrió en la tarde del jueves 16 de julio, en un establecimiento ubicado sobre la carrera 78B con calle 38C Sur, y quedó registrado en cámaras de seguridad que ahora son analizadas por las autoridades para identificar a los responsables.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, la víctima había retirado minutos antes cerca de dos millones de pesos en una entidad bancaria. Posteriormente llegó, junto con un acompañante, a un restaurante del sector de Kennedy Central.

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Según las investigaciones iniciales, dos hombres que se movilizaban en motocicleta los siguieron hasta el establecimiento e ingresaron para despojarlos del dinero. Durante el asalto se produjo un forcejeo entre los delincuentes y la víctima.

🔴Atención: Trece personas resultaron heridas durante una balacera registrada en Kennedy Central, en Bogotá, luego de un presunto caso de flete dentro de un restaurante. Según la información preliminar, un militar que transitaba por el sector intervino con su arma de dotación… pic.twitter.com/tAS7ZQuT7r — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 17, 2026

En ese momento, un miembro del Ejército que se encontraba en el lugar decidió intervenir utilizando un arma de fuego, lo que desencadenó un intercambio de disparos dentro del establecimiento comercial.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los momentos posteriores a la balacera. En las imágenes, divulgadas por CityTv, se observa cómo uno de los presuntos asaltantes sale corriendo del restaurante para abordar una motocicleta donde lo esperaba un cómplice con el motor encendido.

Ambos emprendieron la fuga a gran velocidad por las calles del barrio y lograron escapar con parte del dinero, mientras las personas que se encontraban en el lugar buscaban refugio tras escuchar los disparos.

Las grabaciones están siendo examinadas por investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes buscan establecer la identidad de los responsables, identificar las placas de la motocicleta y reconstruir la ruta de escape.

Como consecuencia del enfrentamiento armado, tres personas sufrieron heridas por arma de fuego: la víctima del fleteo, su acompañante y el militar que intervino durante el robo.

Los tres fueron trasladados a un centro asistencial. Según el reporte médico más reciente, dos permanecen estables y fuera de peligro, mientras que el tercer lesionado debió ser sometido a una cirugía debido a la gravedad de las heridas.

“Eran como las 2:30 de la tarde. Yo ya me estaba alistando para salir a recoger a mi nieta y en ese entonces escuchamos muchos disparos, uno detrás del otro”, relató una habitante del sector a CityTv.

Por su parte, el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, explicó que las patrullas acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos al centro médico más cercano.

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Aunque la reacción del militar permitió enfrentar a los delincuentes, estos lograron escapar del lugar con parte del dinero.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa recopilando testimonios y analizando los videos de seguridad para establecer la ruta de fuga y dar con la captura de los responsables del hecho.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la participación de otros posibles implicados en este nuevo episodio de inseguridad registrado en la capital.

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