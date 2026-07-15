Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el barrio Nicolás de Federman, un hombre fue capturado por uniformados de la estación del CAI tras recibir la denuncia ciudadana por una posible estafa.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la víctima, este sujeto se acercó y se presentó como asesor comercial bancario, pero terminó cambiando su tarjeta de crédito y robando sus datos personales. Los policías acompañaron a la persona al lugar acordado y verificaron el hecho.

(Lea más: “Gobernar con sesgos lleva a errores”, consejera de Paz ante anuncios de De la Espriella)

Durante el registro al sospechoso, los uniformados hallaron efectivamente en un morral seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 32 chips de plásticos bancarios, listados con datos personales, 21 documentos y carpetas con los logos de una entidad financiera, además de dos celulares.

Lee También

#Teusaquillo 📍| Haciéndose pasar por asesor bancario, este hombre engañaba a ciudadanos para que entregaran datos personales y cambiarles sus tarjetas de crédito. Durante su captura le fueron hallados 32 chips, 6 tarjetas, documentos y datos personales al parecer hurtados. pic.twitter.com/8da5uNDHcq — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 15, 2026

Con el apoyo de funcionarios de la DIJIN, se logró evidenciar que los elementos presentaban características de alteración en sus logotipos. A partir de este material probatorio, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de julio de este año, se han registrado 11.175 denuncias por estafa en la ciudad. Una reducción de 21 % frente al mismo periodo del año anterior.

* Pulzo.com se escribe con Z