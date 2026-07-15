Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La inseguridad continúa afectando a quienes transitan por la vía Chicoral–Coello. En las últimas horas, un grupo de personas que disfrutaba de un tradicional paseo de olla fue víctima de un atraco en el sector de Potrerillo, específicamente en la zona conocida como Las Manas, donde la quebrada La Potrerilla desemboca en el río Coello.

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El hecho ha generado preocupación entre residentes y visitantes, quienes aseguran que estos espacios, antes utilizados para el esparcimiento familiar, se han convertido en puntos vulnerables frente a la delincuencia.

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Ante la situación, la comunidad hizo un llamado urgente a la Policía Nacional y a las autoridades locales para que refuercen la seguridad en este corredor vial, clave para el turismo en la región. Solicitan patrullajes constantes y una presencia institucional más efectiva que permita prevenir nuevos hechos delictivos.

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Asimismo, se recomendó a los ciudadanos extremar las medidas de precaución y reportar cualquier actividad sospechosa. Habitantes insisten en que es fundamental una respuesta rápida por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y recuperar la confianza en este importante sector del Tolima.

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