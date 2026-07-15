El presidente electo, Abelardo de la Espriella, volvió a sacudir la opinión pública del país con una fuerte declaración de intenciones sobre el rumbo de la justicia en su próximo mandato. El reconocido abogado y futuro jefe de Estado manifestó abiertamente que una de sus prioridades será trabajar para que Rodrigo Londoño, el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc-EP y conocido históricamente como alias ‘Timochenko’, termine pagando una condena tras las rejas. Sin embargo, diversos analistas y expertos jurídicos ya le advirtieron que cumplir esta promesa de campaña será una tarea sumamente compleja.

Sigue a PULZO en Discover

En diálogo con la revista Semana, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó detalladamente por qué el nuevo mandatario tiene las manos atadas para tomar una decisión de este calibre por decreto o de manera directa. El experto recordó que Londoño se sometió legalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal, nacido tras la firma del acuerdo de paz de 2016, es el encargado exclusivo de investigar y juzgar los peores crímenes del conflicto armado en Colombia, aplicando sanciones que, en su gran mayoría, tienen un carácter simbólico, restaurativo y no contemplan la cárcel ordinaria.

Para cambiar esta realidad, Herrera señaló que la única alternativa viable para el gobierno entrante es promover una profunda reforma a la justicia. La JEP no es una institución temporal cualquiera: fue adoptada mediante acto legislativo por el Congreso de la República, cuenta con el aval de la Corte Constitucional y hoy en día hace parte integral de la Constitución Política de Colombia.

Para poder tocar su estructura, el gobierno de De la Espriella tendría que superar tres obstáculos monumentales.

Lee También

Presentar una propuesta clara: diseñar un proyecto técnico y sólido para modificar las reglas de juego pactadas en el acuerdo de paz.

onseguir las mayorías políticas: lograr que la iniciativa sume los votos necesarios y sea aprobada tras varios debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Superar el examen de la Corte: garantizar que los artículos aprobados resistan la rigurosa revisión constitucional del alto tribunal, que suele proteger el principio de confianza legítima y los acuerdos de Estado.

“Para variar el sistema de imputación de responsabilidad de los excabecillas de las Farc, e incluso su comandancia y sus integrantes, se debe modificar lo que vino a considerarse como estructuración jurídica para ese fin”, puntualizó el director de la CEJ . Añadió que, aunque el trámite legislativo es demorado, los cuatro años de periodo presidencial son tiempo suficiente para dar la pelea en el Capitolio, independientemente de si el mecanismo final requiere de una reforma constitucional .