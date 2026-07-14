Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko‘, regresó este fin de semana a Colombia luego de su viaje a España, donde participó en eventos relacionados con el Acuerdo de Paz de 2016. Según informó Caracol Radio, el exjefe de las extintas Farc llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar oficialmente su regreso al país, tal como lo exige el permiso otorgado por ese tribunal para salir del territorio nacional.

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El regreso de ‘Timochenko’ se produce en medio de la controversia desatada por las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien anunció que trabajará para que el antiguo comandante guerrillero vuelva a prisión. Durante una alocución, el mandatario electo aseguró que “ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida” y cuestionó el funcionamiento de la JEP, al considerar que ha favorecido la impunidad de los exjefes de las Farc.

Precisamente, horas antes del reporte de Caracol Radio, el periodista Néstor Morales reveló en Blu Radio que el propio ‘Timochenko’ le había manifestado a la emisora que estaba evaluando si regresaba o no a Colombia debido a los anuncios del nuevo Gobierno. Morales advirtió que un eventual intento de enviarlo nuevamente a prisión representaría, a su juicio, “un golpe definitivo al proceso de paz” y tendría serias repercusiones sobre la credibilidad del Estado colombiano frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, la llegada de Londoño a la sede de la JEP parece despejar esa incertidumbre. De acuerdo con la información conocida, el excomandante acudió al tribunal para cumplir con el procedimiento establecido tras el permiso que recibió para viajar a España, donde asistió a actividades relacionadas con la implementación del acuerdo firmado entre el Estado y las extintas Farc.

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El regreso de ‘Timochenko’ coincide con el inicio de un intenso debate político sobre el futuro de la justicia transicional. Mientras De la Espriella insiste en que promoverá reformas para endurecer la política criminal y revisar el papel de la JEP, sectores que respaldan el proceso de paz advierten que cualquier modificación deberá respetar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo de 2016.

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