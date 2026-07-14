Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y presidente del partido Comunes, se pronunció en medio de la controversia que se desató tras las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien anunció que trabajará para que el exjefe de las Farc vuelva a prisión y cuestionó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta ocasión, el excomandante guerrillero defendió el cumplimiento del Acuerdo de Paz y lanzó un contundente mensaje sobre su futuro.

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A través de una declaración difundida este domingo, Londoño aseguró que ha respetado de manera estricta los compromisos adquiridos tras la firma del acuerdo de 2016. “He cumplido rigurosamente el acuerdo de paz y que lo seguiré haciendo”, afirmó, en respuesta al ambiente de tensión que se ha generado luego de los anuncios del próximo Gobierno sobre la justicia transicional.

(Vea también: JEP fue la que dio luz verde a viaje de ‘Timochenko’ a España; tendrá que presentarse al regresar)

El dirigente también dejó una frase que llamó la atención por su tono desafiante. “Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto“, expresó, haciendo referencia a los excombatientes firmantes del acuerdo que han sido asesinados desde su implementación.

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#ATENCIÓN | El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ (@TimoComunes), dijo que ha cumplido rigurosamente el acuerdo de paz y que lo seguirá haciendo. “Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que… pic.twitter.com/SJv1eFSImj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 14, 2026

Las declaraciones se conocen horas después de que Néstor Morales revelara en Blu Radio que el propio ‘Timochenko’ le había manifestado que estaba evaluando si regresaba o no a Colombia luego de su viaje a España, debido a las advertencias hechas por Abelardo de la Espriella. Según el periodista, una eventual decisión de no volver representaría “un golpe definitivo al proceso de paz” y abriría un nuevo debate sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

La controversia comenzó luego de la tercera alocución del presidente electo, en la que aseguró que impulsará reformas para desmontar lo que considera un modelo de impunidad de la JEP y afirmó que trabajará para que Rodrigo Londoño “esté preso de por vida”. Además, criticó que antiguos comandantes de las Farc puedan viajar al exterior mientras, según dijo, las víctimas siguen esperando justicia.

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