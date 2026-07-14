Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La situación de orden público se agravó este martes 14 de julio en el departamento del Chocó, donde 39 personas fueron secuestradas cuando se movilizaban por la vía que comunica a Quibdó con el municipio de El Carmen de Atrato.

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El hecho se registró durante la mañana en el sector conocido como Toldas. De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, entre las personas retenidas se encuentra una menor de edad.

Informaciones preliminares indican que los pasajeros viajaban en dos buses de servicio público cuando hombres armados los interceptaron y les impidieron continuar su recorrido. Los automotores permanecían atravesados sobre la carretera y eran utilizados para bloquear el tránsito por este importante corredor vial.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, señaló que dentro del grupo se encuentra una niña de dos años. La mandataria indicó que, según la información disponible, los civiles se encontraban con vida, aunque advirtió que enfrentaban un grave riesgo debido a las acciones armadas registradas en la zona.

Ejército atribuye el hecho al Eln

Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes del Ejército de Liberación Nacional, Eln, organización que mantiene presencia armada en diferentes zonas del departamento.

El Ejército rechazó el secuestro y exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas retenidas. La institución anunció el despliegue de sus capacidades operacionales y de inteligencia para establecer su ubicación e identificar a los responsables.

Las tropas adelantan acciones coordinadas con la Policía Nacional y las autoridades regionales. Sin embargo, la operación debe desarrollarse con precaución para evitar que los civiles queden en medio de posibles enfrentamientos.

Preocupación por ataques en las carreteras

La gobernadora denunció que durante la jornada también se presentaron ataques contra unidades del Ejército en el corredor que comunica a Quibdó con Medellín.

Córdoba Curi aseguró que las acciones atribuidas al Eln representan una nueva vulneración de los derechos de la población civil y advirtió sobre el peligro que enfrentan quienes necesitan desplazarse por las carreteras del departamento.

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El secuestro genera especial preocupación debido a que la vía Quibdó–Carmen de Atrato es uno de los principales corredores terrestres para la comunicación del Chocó con Antioquia y otras regiones del país.

Hasta el cierre de esta información, las 39 personas continuaban retenidas y las autoridades no habían anunciado capturas ni liberaciones. El Ejército pidió preservar la vida y la integridad de los pasajeros mientras avanzan las operaciones para lograr su regreso.

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