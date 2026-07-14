Por: Caracol Televisión

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En medio de la entrevista, el acordeonero recordó el secuestro que vivió con Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz que hace unos meses estuvo delicado de salud y tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la ciudad de Valledupar.

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El hecho sucedió en el año 2000 cuando la expareja musical ‘Los hijos de los grandes’ llegaban al municipio de Palocabildo en el Tolima. El vehículo donde se movilizaban fue interceptado en la carretera por dos hombres encapuchados que tenían la misión de secuestrarlos.

Sin embargo, su secuestro fue planeado, pues en el momento exacto donde estaban por ser llevados al monte, les preguntaron si tenían acordeones porque los necesitarían estando allí. Debido a esto, el concierto, que sería para conmemorar el día de las madres, tuvo que ser cancelado y el conjunto devolvió los seis mil pesos que costaba la boleta.

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“Es una de las experiencias horribles que puede pasar un ser humano, no se lo deseo a nadie. Quedan muchas secuelas, queda uno muy marcado. Durante muchos años quedé marcado, muchos nervios, muchas cosas; cuando iba viajando en los buses y paraban a cualquier cosa, yo ya estaba saltando, porque queda uno con esa psicosis”, dijo Rolando en el pódcast ‘Historias con Ritmo’.

Cuando fueron privados de la libertad, Diomedes Dionisio tenía 18 años y cursaba el grado 11 de bachillerato. Además, la dupla estaba comenzando a vivir una buena etapa con la música y había lanzado éxitos como, ‘Siguiendo los pasos’, ‘Por qué te amo’ y ‘Dame un besito’.

Sin embargo, debido a su reconocimiento por ser artistas, 18 días después los dejaron en libertad.

Qué canciones compuso Rolando Ochoa

En el 2026, Rolando Ochoa, el compositor y acordeonista, está celebrando sus 25 años como artista. Ha participado en grandes éxitos como el álbum ‘La 9ª Batalla’, de Silvestre Dangond, con canciones como ‘Loco Paranoico’, ‘La difunta’, ‘Un amor verdadero’ y ‘La Chiquitrilla’.

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También trabajó con el gran Martín Elías por casi siete años e hicieron seis álbumes juntos: ‘Una nueva historia’, ‘Marcando la diferencia’, ‘Cosa de locos’, ‘El terremoto musical’, ‘Imparables’ y ‘Sin límites’, con canciones inolvidables como ‘Ábrete’, ‘El Terremoto’ y ‘Problema tuyo’.

Adicionalmente, lanzó el éxito de ‘Amantes’, con Elder Dayan Díaz, otro de los hijos de “El Cacique de la Junta” y participó en ‘La Avalancha’, con Diego Daza.

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