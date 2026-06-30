En pleno fervor del Mundial de la Fifa, una publicación de la periodista deportiva Melissa Martínez en Instagram volvió a poner en el centro de atención su relación con el cantante Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ Colombia.

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El detalle que más ha llamado la atención: un comentario del artista con un corazón flechado que ha desatado varias reacciones en redes sociales.

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Todo comenzó cuando Martínez compartió un carrusel de fotos y videos desde el estadio durante el partido entre las selecciones de Colombia y Portugal. En varias imágenes se ve a la comunicadora junto a Altafulla, posando con complicidad y disfrutando del ambiente futbolero.

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Los seguidores no tardaron en notar la cercanía entre ambos y comenzaron a especular. Pero fue el comentario del intérprete el que elevó el nivel del chisme: un corazón flechado acompañado de emojis que muchos interpretaron como una señal de interés romántico.

La publicación rápidamente acumuló interacciones, con comentarios que van desde “ya confiesen” hasta análisis detallados de cada gesto capturado en las imágenes.

Acá la publicación:

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La cantidad de comentarios al respecto hizo que la propia periodista comentara la publicación y aclarara qué es lo que está sucediendo con el artista. De acuerdo con el Canal RCN, Martínez escribió: “Pero qué tanto invento, Dios”.

Esta no es la primera vez que los nombres de Melissa Martínez y Altafulla se vinculan sentimentalmente. Los rumores surgieron con fuerza meses atrás, durante y después del ‘reality’ que catapultó a Altafulla a la fama masiva. En mayo de 2026, la periodista ya había respondido con humor a las especulaciones que también la relacionaban con otras figuras como el ‘Tino’ Asprilla.

En un video, bromeó sobre sus opciones y dejó claro: “¿Ustedes no tienen amigos?”, enfatizando que su vínculo con Altafulla era solamente de amistad.

A pesar de esa aclaración, las interacciones continuas en redes —fotos juntos, comentarios cariñosos y apariciones públicas— han mantenido viva la conversación. En una ocasión anterior, Altafulla también había sido señalado por publicaciones en las que supuestamente aparecía una mano que algunos atribuyeron a Melissa.

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Ninguno de los dos ha confirmado nunca una relación amorosa, pero sus constantes apariciones siguen alimentando el debate entre seguidores.

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