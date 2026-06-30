Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido cantante ibaguereño Santiago Cruz confirmó que formará parte de la programación oficial del Ibagué Café Festival, un evento que busca resaltar la cultura cafetera y la tradición que caracteriza a la región del Tolima. Esta edición del festival se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de julio en la emblemática Plaza de Bolívar, y promete ser un espacio de encuentro para propios y visitantes, con entrada libre para todos los asistentes, de acuerdo con el anuncio realizado por el propio artista.

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Durante su intervención, Santiago Cruz extendió una invitación a la ciudadanía para que se haga partícipe de este evento, enfatizando el valor de la tradición cafetera tanto de la ciudad de Ibagué como del departamento del Tolima. “Un abrazo para toda la gente de mi Ibagué del Alma. Les tengo una invitación muy especial y es para el 17, 18 y 19 de julio en el Ibagué Café Festival, en la Plaza de Bolívar”, expresó el cantante, según lo reflejado en la información publicada.

El artista aprovechó el anuncio para destacar el reconocimiento que internacionalmente han alcanzado los cafés producidos en el Tolima. Señaló que el festival será la oportunidad idónea para celebrar esa identidad propia y esa herencia que hace especial a la región. En sus palabras: “Es una invitación para que nos reunamos a celebrar la cultura cafetera de nuestra ciudad, de nuestro departamento, que además es la cuna de varios de los cafés más especiales y galardonados de Colombia a nivel internacional”.

Aunque todavía no se han divulgado detalles específicos relacionados con la fecha, el horario y la dinámica del concierto de Santiago Cruz, su participación dentro de la programación del festival ya se encuentra confirmada. De acuerdo con la organización, será en los próximos días cuando se anuncie información detallada sobre la presentación del artista, así como otros aspectos del Ibagué Café Festival, que promete unir la música y el café en el corazón de la capital tolimense.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Ibagué Café Festival 2026?

De acuerdo con la información disponible, el Ibagué Café Festival tendrá lugar entre el 17 y el 19 de julio en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Ibagué. El evento contará con entrada gratuita para todos los asistentes, quienes podrán disfrutar de una programación dedicada a exaltar la tradición cafetera de la región.

¿Qué resaltó Santiago Cruz sobre la cultura cafetera del Tolima durante el anuncio del festival?

Santiago Cruz subrayó que el Tolima es la cuna de varios de los cafés más especiales y galardonados de Colombia, haciendo énfasis en la importancia de celebrar la identidad cafetera del departamento. Invitó a los ciudadanos a reunirse en el festival para valorar esa herencia cultural y el reconocimiento internacional alcanzado por los cafés de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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