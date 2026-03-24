Lo que parecía ser un capítulo cerrado en la farándula nacional volvió a abrirse en los últimos días. El futbolista uruguayo Matías Mier no se quedó callado ante las recientes declaraciones de su exesposa, la periodista Melissa Martínez, en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión.

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(Vea también: Melissa Martínez contó lo que más le dolió de ruptura con Mier y decisión radical que tomó)

Con un gesto que muchos podrían calificar como poco empático, el deportista reaccionó en sus redes sociales, dejando claro que su presente está muy lejos del dolor que aún parece rondar la historia de su fallido matrimonio.

Mientras el nombre de Melissa Martínez se convertía en tendencia por relatar los detalles más íntimos de su ruptura, Matías Mier, quien actualmente juega para el Zacatecoluca FC en El Salvador, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una indirecta.

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Sobre un fondo negro, el uruguayo escribió un simple pero contundente “Jajaja”. Sin embargo, lo que realmente encendió la controversia no fue su risa, sino la banda sonora que eligió para acompañar la publicación: el éxito de la banda regional mexicana Grupo Firme, titulado precisamente ‘Ya supérame’.

La letra de la canción, que sonó en las historias del futbolista, no deja mucho espacio a la imaginación y fue interpretada de inmediato como una réplica a los testimonios de la comunicadora:

“Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también”, dice una de las estrofas que resonaron en el perfil del jugador.

Acá, lo publicado por Mier:

Pero el mensaje fue más allá. El estribillo seleccionado por Mier incluye frases que parecen cuestionar la veracidad o la intención de las palabras de Martínez: “Ya supérame, y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí”.

Esta reacción se produce en un momento en que Mier ha rehecho su vida junto a Valentina Rendón, con quien no solo sostiene una relación estable, sino que ya ha formado una nueva familia, marcando una distancia definitiva con el pasado que compartió con la periodista barranquillera.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre su separación con Matías Mier?

La respuesta de Mier surge a raíz de la emisión del programa de Caracol Televisión, donde Melissa Martínez decidió abrir su corazón y contar, por primera vez con tal nivel de detalle, el calvario que vivió en septiembre de 2022.

La periodista deportiva se mostró vulnerable al recordar que el fin de su matrimonio no llegó tras una conversación honesta, sino a través de la frialdad de la tecnología y el escrutinio público.

Uno de los momentos más impactantes del relato fue el instante en que la periodista descubrió la infidelidad por parte del futbolista. Según su testimonio, no hubo una charla previa en la sala de su casa, sino una llamada inesperada y el impacto mediático.

“Me enteré de dos formas. [La primera], estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”, confesó Melissa con notable nostalgia.

Acá, el momento en el que lo contó (minuto 1:29):

Para la comunicadora, el dolor no provino únicamente del fin del sentimiento amoroso, sino de la vulnerabilidad en la que quedó tras la exposición mediática que Mier permitió al dejarse ver con otra persona cuando legalmente seguían vinculados.

“Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, añadió, haciendo referencia directa a la falta de protección emocional por parte de su entonces esposo.

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