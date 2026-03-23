La abogada de Alex Teherán, Wendy Herrera, se pronunció recientemente en sus redes sociales para anunciar que su cliente, hijo legítimo de la reconocida cantante Patricia Teherán, ha sido finalmente reconocido legalmente como hijo de la artista.

Sigue a PULZO en Discover

Este reconocimiento le otorga el derecho a recibir las regalías generadas por las canciones de su madre, algo que había estado pendiente durante años debido a un error en el registro civil.

(Vea también: Hijo de Patricia Teherán dice que no ha recibido un peso de regalías; ¿las embolataron?)

¿Qué le pasó al hijo de Alex Teherán?

El hijo de la cantante de ‘Tarde la conocí’, compartió en una entrevista con el programa ‘La red‘, hace algunas semanas atrás, los difíciles momentos que vivió debido a la falta de reconocimiento legal por parte de las autoridades. Según relató, esta situación lo ha afectado a lo largo de toda su vida.

Lee También

El problema comenzó tras la muerte de su madre, cuando él era apenas un niño. Su padre, Alex Rodrigo Castillo, aún estaba vivo en ese momento, pero no alcanzó a registrarlo legalmente como su hijo.

El trágico asesinato de su padre en Medellín dejó el trámite inconcluso. El hijo de Patricia, que tenía solo tres o cuatro años en ese entonces, apenas conserva recuerdos de su progenitor. Además, su padre no residía en Cartagena y estaba enfocado en sus negocios, lo que dificultó aún más la gestión del registro.

Tras el fallecimiento de Patricia Teherán, fueron los abuelos de Alex quienes tomaron la responsabilidad de registrarlo, pero el procedimiento no fue realizado de la manera correcta, lo que causó un error en su estado civil.

“Legalmente no soy hijo de mi mamá. También, en los papeles, aparezco como su hermano”, comentó Álex en la entrevista con ‘La red’.

Dado que el registro fue realizado por sus abuelos después de la muerte de Patricia, quedó asentado como si fuera hijo de ellos, lo que en términos jurídicos lo coloca como hermano de la cantante, en lugar de su hijo legítimo.

Esta incongruencia entre la realidad familiar y los documentos legales ha tenido consecuencias significativas para Álex Teherán. Aunque públicamente es conocido que Patricia Teherán fue su madre, y muchos señalan el gran parecido físico entre ambos, el error en el registro civil le ha impedido acceder a las regalías generadas por la música de su madre.

Al no estar oficialmente reconocido como hijo en los papeles, Alex carecía del derecho legal necesario para reclamar los beneficios económicos que le correspondían como heredero.

Frente a esta situación, la abogada Wendy Herrera inició un proceso judicial con el objetivo de corregir el registro civil y lograr que se reconozca formalmente el vínculo materno.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que otra persona esté recibiendo las regalías acumuladas por la música de Patricia Teherán. Por lo tanto, los recursos generados durante más de 31 años se encuentran en un limbo jurídico, a la espera de que se resuelva la situación.

Este reconocimiento legal es un paso importante para Alex Teherán, quien finalmente podrá recibir las regalías de su madre, lo que representa no solo una victoria legal, sino también un acto de justicia en el reconocimiento de su vínculo con la cantante y a lo que puede gozar por ser el hijo de la artista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.