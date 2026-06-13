Por: Caracol Televisión

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El pasado 10 de enero, el país se conmocionó con la noticia de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente de avioneta ocurrido poco después de despegar de Paipa con destino a Medellín. En el siniestro también fallecieron su mánager, su productor visual, su fotógrafo, su asistente y el piloto de la aronave.

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Fotos inéditas de Yeison Jiménez en su juventud

Cinco meses después de su partida, son muchos los seguidores, amigos y colegas que continúan recordándolo con cariño. Uno de ellos fue el cantante Ángel Toro, quien utilizó su perfil de Instagram para compartir un carrusel de fotografías junto al artista de Manzanares, Caldas.

Las imágenes muestran a Yeison Jiménez, años antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música popular en Colombia. En varias de ellas aparecen cantando juntos en pequeños bares y eventos locales, mientras que otras fueron tomadas en presentaciones realizadas en su ciudad natal.

También llaman la atención algunas fotografías en las que el intérprete de Aventurero aparece usando ‘brackets’ y luciendo notablemente más joven que en la etapa de mayor reconocimiento de su carrera. El artista incluso compartió capturas de antiguas publicaciones que conservaba de aquellos años.

El recorrido fotográfico también incluye imágenes más recientes, en las que ambos aparecen compartiendo escenarios de gran importancia y celebrando el crecimiento profesional que lograron con el paso del tiempo.

Junto a las fotografías, Ángel Toro escribió un emotivo mensaje:

“5 meses, parcerito. @yeison_jimenez, sé que estás cantando en el cielo. Solo nos queda lo vivido. Un carrete de buenos momentos”.

La publicación despertó la nostalgia de cientos de seguidores del cantante, quienes aprovecharon el espacio para expresar cuánto les sigue afectando su ausencia. Entre los comentarios se leen mensajes como:

“Eterno por siempre 🕊️😔”, “Descansa en la paz del Señor 🙏” y “Aún es de no creer lo que pasó, yo sigo traumatizada, no lo acepto 💔😭🕊️”.

¿Cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Paipa?

La Alcaldía de Paipa anunció que el cantante será homenajeado durante el Festival del Lago: Paipa canta con el corazón, un evento que se realizará los días 13 y 14 de junio en el Lago Sochagota, escenario cercano al lugar donde ocurrió el accidente aéreo que acabó con su vida.

Entre los actos más significativos se encuentra la presentación de una escultura en honor a Yeison Jiménez, elaborada por el maestro Omar Santa María. La obra quedará instalada de manera permanente en el Lago Sochagota como homenaje a la memoria del artista. Además, su familia recibirá una pieza conmemorativa durante la jornada.

💦 El Festival del Lago 2026 llega con una agenda llena de música, deporte, cultura y tradición para disfrutar en familia y celebrar lo mejor de Paipa. pic.twitter.com/oFiD11IkzR — Alcaldía de Paipa (@AlcaldiaDePaipa) June 6, 2026

La programación también contempla un concierto de Ciro Quiñones y la presentación de la Banda del Aventurero, agrupación que acompañó durante años la carrera artística de Yeison Jiménez y que actualmente adelanta un reality para encontrar a su nuevo vocalista.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos