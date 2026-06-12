Por: El Colombiano

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La Fiscalía General de la Nación pidió a la justicia enviar al cantante Blessd a la cárcel bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra por el delito de secuestro extorsivo.

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(Vea también: Crece lío para Blessd: Fiscalía le imputó cargos por presunto secuestro extorsivo)

Luego de una audiencia en la que el ente acusador realizó la imputación de cargos, el órgano aseveró que el artista urbano debería ser puesto tras las rejas por ser un peligro para la sociedad y para evitar que presuntamente ponga en riesgo el desarrollo del proceso.

La diligencia de este viernes comenzó a las 6:00 de la mañana y en ella, la Fiscalía continuó haciendo un recuento de varios testimonios en contra del reguetonero, en los que se reseñan presuntas retenciones e intimidaciones.

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La investigación principal se deriva de una presunta retención forzada ocurrida el 1 de junio de 2022 en el estudio de grabación del cantante investigado.

#EnDesarrollo La Fiscalía explica a esta hora las razones para pedir medida de aseguramiento en centro carcelario para el cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara, ambos acusados por el delito de secuestro extorsivo. pic.twitter.com/tchsx3gPDi — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 12, 2026

Los denunciantes son Andrés Felipe Sánchez Quintero, doble de Ozuna en el programa ‘Yo me llamo’, y Jéfferson Sánchez, imitador del músico.

Según relató el primero, acudieron al lugar tras recibir una cita, pero terminaron siendo privados de la libertad y amedrentados a punta de arma de fuego. El objetivo de estas agresiones habría sido presuntamente coaccionar al mánager para que firmara un papel en el que garantizara que su representado dejaría de lucrarse imitando al reguetonero antioqueño.

(Lea también: En vivo: El artista Blessd asistió de “cortos” a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo)

Cabe destacar que el artista urbano acumula otros señalamientos graves. Durante las audiencias, también salió a flote una denuncia proveniente de Iván Andrés Galindo Navia, mánager del cantante Pirlo, quien aseguró que Blessd y varios acompañantes lo intimidaron y agredieron físicamente tras acusarlo injustamente de robar pertenencias dentro de la casa del músico.

Hacia el mediodía de este viernes la audiencia continuaba y se mantenía la expectativa por la decisión que podría adoptar el juzgado que lleva el caso.

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