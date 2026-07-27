Por: Canal Uno

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La comunidad que seguía a Rebecca Luna en redes sociales despidió a una de las voces más visibles sobre el Alzheimer de inicio temprano. La creadora de contenido canadiense falleció a los 49 años, luego de acceder a la asistencia médica para morir, una decisión que había explicado públicamente como parte del proceso que enfrentó desde que recibió su diagnóstico.

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El anuncio de su muerte fue publicado el 25 de julio en su cuenta oficial de TikTok. En el mensaje, sus familiares informaron que la ‘influencer’ “murió alrededor de la 1:15 de la tarde, acompañada por sus seres queridos”, confirmando así el desenlace que ella misma había anticipado días atrás.

Rebecca Luna ganó reconocimiento en internet después de revelar, en 2025, que padecía Alzheimer de inicio temprano. Lejos de mantener en privado su situación, optó por utilizar sus plataformas digitales para mostrar cómo cambiaba su vida a raíz de la enfermedad y explicar los desafíos que implicaba convivir con ese diagnóstico antes de cumplir los 50 años.

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Con el paso del tiempo, sus publicaciones dejaron de centrarse únicamente en su experiencia personal y comenzaron a convertirse en un espacio de conversación para otras personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas. A través de sus videos respondió preguntas, compartió recursos y abordó temas relacionados con la autonomía de los pacientes y las decisiones sobre el final de la vida.

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La decisión que anunció antes de morir

Tres días antes de su fallecimiento, la creadora informó a sus seguidores que había decidido adelantar la fecha en la que accedería a la asistencia médica para morir. Inicialmente, el procedimiento estaba previsto para los primeros días de agosto, pero finalmente se llevó a cabo el 25 de julio.

Rebecca Luna vía Tik Tok

En una de sus últimas publicaciones, Rebecca compartió una reflexión sobre lo que significó enfrentar la enfermedad. Allí aseguró que el proceso le permitió aprender a defenderse a sí misma y envió un mensaje dirigido a quienes seguían su historia: “Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, cientos de usuarios recordaron el impacto que tuvieron sus publicaciones para dar visibilidad al Alzheimer de inicio temprano. Su contenido no solo documentó la evolución de la enfermedad, sino que también impulsó conversaciones sobre la autonomía de los pacientes y los desafíos que enfrentan quienes reciben este tipo de diagnósticos.

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