Luis Eduardo Arango, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, habló con total sinceridad sobre las dificultades económicas y personales que ha enfrentado durante su carrera. En una entrevista concedida a ‘Lo sé todo’, el artista explicó que nunca logró asegurar una pensión y recordó que hubo una época en la que estuvo muy cerca de abandonar la actuación por falta de ingresos.

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El intérprete, recordado por su participación en numerosas producciones de televisión, cine y teatro, contó que la ausencia de una planeación para la vejez terminó pasándole factura con el paso de los años. Según relató en el programa de Canal Uno, cuando comenzó su carrera no tenía conocimiento de la importancia de cotizar para obtener una pensión y, cuando entendió cómo funcionaba el sistema, ya era demasiado tarde para cumplir con los requisitos.

De acuerdo con lo expuesto en ‘Lo sé todo’, uno de los episodios más difíciles ocurrió antes de integrarse al elenco de ‘Flor de Oro’. En ese momento, la falta de oportunidades laborales era tan grande que contempló vender el apartamento y el carro que tenía para mudarse a Medellín y buscar sustento como taxista.

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Sin embargo, la vida tomó un rumbo inesperado. El actor recordó que el negocio para vender su vivienda se cayó a última hora porque la compradora nunca llegó a firmar la escritura en la notaría. Esa circunstancia cambió por completo sus planes, pues al día siguiente recibió la llamada para vincularse a la producción que le permitió regresar a la televisión.

El programa de farándula destacó que ‘Lucho’ Arango interpreta ese hecho como un giro decisivo en su carrera, ya que evitó desprenderse de su patrimonio justo antes de obtener una nueva oportunidad laboral en la actuación.

Las dificultades no se limitaron al aspecto financiero. Durante la entrevista, el artista también habló de los problemas de salud emocional que ha enfrentado. Según contó al programa de entretenimiento, hubo un periodo en el que sufrió una fuerte depresión que lo llevó a cuestionarse el sentido de continuar con su vida.

“Empecé a pensar que no había por qué seguir en el mundo”, confesó el actor, al recordar uno de los momentos más complejos que atravesó. En ese proceso, explicó que el apoyo de su hijo mayor fue determinante para salir adelante y recuperar el ánimo.

Además de esa etapa, Arango reveló que en los últimos años ha tenido algunos quebrantos físicos asociados al estrés acumulado durante décadas de trabajo. En ese sentido, resaltó el respaldo permanente de su esposa, Leidy Johana Cárdenas, psicóloga de profesión, quien lo ha acompañado tanto desde el ámbito personal como desde su conocimiento profesional.

Según explicó el programa de Canal Uno, el actor considera que ese acompañamiento ha sido fundamental para enfrentar los cambios propios de la edad y las exigencias que implica mantenerse activo en una profesión tan competitiva como la actuación.

Las declaraciones de Luis Eduardo Arango también pusieron sobre la mesa una realidad que afecta a numerosos artistas en Colombia: la dificultad para acceder a una pensión después de carreras marcadas por contratos temporales, periodos de inactividad y condiciones laborales que, durante muchos años, no facilitaron las cotizaciones al sistema de seguridad social. Con su testimonio en ‘Lo sé todo’, el actor abrió una conversación sobre la importancia de planear el futuro financiero y de fortalecer las garantías para quienes han dedicado su vida al mundo del entretenimiento.

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