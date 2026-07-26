La inseguridad en Bogotá está cada vez peor y no hay nadie que se salve de los delincuentes, quienes cada vez encuentran más maneras de hacerles daño a los ciudadanos para quitarles sus pertenencias.

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En esta oportunidad la víctima fue el actor Gustavo Angarita, quien relató que en las últimas horas lo atracaron apenas llegó a su casa luego de una grabación.

Y es que el mismo actor fue el que anunció que había sido víctima de los delincuentes, por lo que si los conocidos recibían algún mensaje de él pidiéndole dinero, hicieran caso omiso.

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Luego, en diálogo con Noticias RCN, el actor reveló más detalles de cómo ocurrió la situación: “Yo venía de grabación y me llevaron en transporte. El carro me dejó al frente de mi casa, me vieron entrar, entré, me tomé un café y salí a comprar algo que necesitaba. Ahí es cuando pierdo la memoria“.

Y sobre qué se llevaron y qué hicieron, agregó: “Computador, celular, documentos. Hicieron fiesta en mi casa. Se tomaron el trago, había cervezas tiradas, mejor dicho tuvieron tiempo de hacer muchas cosas”.

Finalmente, Angarita aseguró que luego de los exámenes médicos se confirmó que le habían puesto escopolamina y por eso no se acuerda absolutamente nada. Además, el médico le dijo que esto fue casi un “intento de homicidio” porque si los delincuentes se pasaban en la dosis, hubiera causado daños irreparables.

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Por lo pronto, las autoridades están revisando las cámaras de seguridad y más con la idea de encontrar a los responsables y darles captura, ya que esta no sería la primera vez que habrían actuado de la misma manera en esa zona de Bogotá.

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