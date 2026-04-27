La actriz Fiona Horsey, recordada por su paso por ‘Padres e hijos’, pasa por una difícil situación después de confirmarse el fin de su relación luego de 18 años de matrimonio. Su historia personal despertó interés entre seguidores de la televisión colombiana.

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De acuerdo con lo revelado por la propia artista a ‘La Red’ de Caracol Televisión, la ruptura ocurrió después de 18 años de relación, etapa en la que construyó una vida estable junto a su pareja. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado que marcó su separación definitiva.

Según su relato, su esposo decidió poner fin a la relación mediante WhatsApp, hecho que desató una fuerte afectación emocional. La forma en que ocurrió la ruptura resultó determinante en su estado anímico y hasta terminó internada por una crisis nerviosa.

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Según su testimonio, el final del vínculo estuvo relacionado con una infidelidad, hecho que impactó profundamente su entorno personal. La actriz explicó que descubrir esta situación representó un golpe difícil, pues no lo anticipaba dentro de una relación que consideraba sólida.

El caso tomó mayor relevancia porque fue la misma intérprete quien decidió contar lo ocurrido públicamente. Su relato deja ver cómo enfrentó el proceso emocional al conocer la verdad y las decisiones que tomó frente a la ruptura sentimental.

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¿Quién es la actriz Fiona Horsey, recordada por ‘Padres e hijos’?

Además de su participación en ‘Padres e hijos’, Fiona Horsey también hizo parte de la producción ‘Las de siempre’, consolidando una carrera que la mantiene vigente entre quienes siguieron su trabajo en televisión.

En medio de esta situación, la actriz centró su atención en su bienestar personal, priorizando su estabilidad emocional luego del fin de su relación. Personas cercanas indicaron que ahora se encuentra enfocada en retomar su rutina y avanzar en este proceso.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre la identidad de la tercera persona involucrada, el tema despertó interés en redes sociales, donde muchos han reaccionado a su historia y a su vida personal.

Por ahora, la historia de Fiona Horsey refleja un nuevo capítulo lejos de su matrimonio, en el que busca avanzar luego de una experiencia marcada por la decepción y el cierre de una etapa significativa.

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