Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores con una reflexión sin filtros sobre su vida sentimental. La presentadora colombiana, quien publicó en sus redes sociales una historia con un corazón candado que despertó la curiosidad de miles, decidió responder con una declaración contundente: está soltera porque no está dispuesta a conformarse con relaciones sin compromiso real.

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En un video compartido en sus redes, Cediel fue clara al señalar que su soltería no es casualidad ni descuido, sino una decisión consciente. “A mí me gusta una relación seria, me gusta una relación en esas en donde uno se entrega de mente, cuerpo, alma y corazón”, expresó la presentadora, quien dejó en claro que ese tipo de vínculo profundo es lo único que está dispuesta a aceptar.

La también modelo lanzó una crítica directa a quienes, de acuerdo con su experiencia, solo buscan pasar el rato sin asumir ninguna responsabilidad emocional. “Hoy en día la mayoría de la gente solo quiere ir a…, pasarla rico, darse gusto con la carne y ya”, afirmó sin rodeos, añadiendo que prefiere quedarse sola antes que perder el tiempo con alguien que no tenga intenciones serias.

Cediel también habló sobre los llamados “depredadores emocionales”, una categoría en la que incluyó tanto a hombres como a mujeres que buscan los beneficios de una relación sin estar realmente en una. “Par de payasos y payasas, qué desgaste”, sentenció, invitando a sus seguidores a cuidar su paz y su energía por encima de cualquier compañía que no sume.

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La presentadora cerró su reflexión con un mensaje esperanzador, asegurando que la soledad también es un espacio de crecimiento personal. Señaló que en ese proceso uno aprende a florecer, a conocerse mejor y a tener más claridad sobre lo que realmente quiere en una pareja. “Yo sí siento que las cosas llegan cuando tienen que llegar, nada forzado y nada debajo de la voluntad de Dios”, concluyó.

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