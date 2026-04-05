Luego de más de un año de silencio mediático y de mantenerse alejada de los reflectores tras su participación en La Descarga en 2024, Jessica Cediel reapareció en las pantallas de Caracol Televisión. En una entrevista íntima con el programa La Red, la reconocida presentadora y modelo bogotana abordó las polémicas que la han rodeado recientemente, especialmente aquellas relacionadas con el fallecimiento de su padre y su estilo de vida actual.

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Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Cediel se refirió a las fuertes críticas que recibió por publicar fotografías junto al féretro de su padre, en compañía de sus hermanas y su madre. La presentadora no se guardó nada y calificó de “ignorantes” a quienes juzgaron su forma de transitar el duelo.

“La gente puede ser muy ignorante; no es la primera persona que se toma una foto en compañía de su ser querido. Es una hija que está pasando su dolor y quisimos honrar a mi papá de la mejor manera”, afirmó tajantemente. Jessica enfatizó que, aunque las tilden de “locas”, se trata de un asunto privado y pidió respeto por el dolor ajeno: “Ríase de cualquier cosa, pero no de la muerte de un ser querido”. Además, reveló que su padre le dejó un “propósito muy grande” y un regalo especial que su familia dará a conocer este año.

Cediel explicó que su ausencia durante el último año fue una decisión consciente de “recogimiento”. Tras finalizar sus compromisos laborales en 2024, sintió la necesidad de descansar y enfocarse plenamente en su bienestar personal y familiar. “No salgo, soy muy tímida… quise alejarme, recogerme”, confesó, asegurando que el 2025 fue un año dedicado exclusivamente a procesar sus emociones y descansar de la exposición pública.

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Sin embargo, para los seguidores que extrañan verla en pantalla, la presentadora dio luces sobre su futuro laboral, asegurando que ya se están “cocinando” algunos proyectos que podrían ver la luz pronto, marcando su regreso oficial al mundo del entretenimiento.

En cuanto a su vida sentimental, Jessica Cediel reafirmó que continúa firme en su decisión de mantener el celibato, una etapa que ya suma más de dos años. Según la modelo, se siente “completa y madura”, y no tiene prisa por encontrar pareja. “Estoy muy dedicada a mí. Cuando te metes en eso lo logras y ya… esperando que llegue la persona que es”, señaló, desmintiendo cualquier rumor de romance actual y destacando que este tiempo de soltería ha sido fundamental para su crecimiento espiritual.

Con esta reaparición, Jessica Cediel busca cerrar capítulos dolorosos y dejar claro que, a pesar de las críticas constantes en redes sociales, su prioridad sigue siendo su familia y su paz mental de la mano de su fe.

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