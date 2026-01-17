Unos videos de Jéssica Cediel en un evento público se han hecho virales en las últimas horas, pues dejan clara la cercanía de la famosa presentadora con el Centro Democrático, de cara a las próximas elecciones al Congreso y a la consulta interna de la derecha.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Me enamoré de Uribe”: Jessica Cediel habla de cuando conoció al expresidente)

La modelo bogotana estuvo en la tarima de un evento con Álvaro Uribe y con Paloma Valencia e hizo varios gestos que no pasaron desapercibidos.

Luego, Valencia siguió hablando y dijo “… he estado al lado del presidente Uribe en todas las batallas…”. La presentadora se giró hacia el expresidente y le hizo un corazón.

Así fue su aparición:

Vieron el gesto doble de Jessica Cediel ? Ella está 💯 Con Paloma Valencia !

Ella adora a Álvaro Uribe Vélez próximo Senador de la república Bravooooo Jessica pic.twitter.com/WZTr0V5XJ1 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) January 17, 2026

También, cuando el expresidente Uribe tomó el micrófono. Le agradeció a Jéssica Cediel por estar presente, recordando la muerte de su padre, que sucedió en los últimos días del 2025.

“Tenemos una visita muy honorosa. Te queremos agradecer tanto, que esté en esta tarima con nosotros. Hace pocos días murió su padre y le queremos expresar toda nuestra solidaridad de todo corazón, mi querida Jéssica”, dijo el expresidente.

(Vea también: Indignación por burlas de ‘Matador’ al físico de Paloma Valencia; ella le respondió)

Ese video también se ha hecho viral y ella lo respondió en sus redes sociales con unos emoticones:

Esta no es la primera vez que Jéssica muestra su apoyo al Centro Democrático y, en especial, su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe. De hecho, hace unas semanas, envió un mensaje claro sobre respetar las opiniones de las personas, pues ella estuvo visitando una de las casas del exmandatario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.