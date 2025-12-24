Jessica Cediel vive unos días de duelo luego de la muerte de su padre, quien atravesó varios quebrantos de salud durante varios años, pero en las redes sociales se ha convertido en tema de conversación por las fotos que publicó.

La primera de ellas fue para anunciar la muerte de su padre. La presentadora mostró una fotografía en la que besa a su papá en la boca y también un video, quizás uno de los últimos que grabaron juntos. Además le dedicó unas sentidas palabras.

Pero la que hizo que muchas personas empezaran a hablar de ella y a criticarla fue la imagen que publicó en el velorio. Allí, la presentadora aparece junto al ataúd de su padre posando abrazadas de su mamá y sus hermanas. También hay otra imagen en la que está ella sola. Este par de fotografías han sido muy comentadas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet)

Tanto ha dado de qué hablar este tema que hasta otros famosas se han atrevido a hablar al respecto. Una de ellas fue la ‘influencer’ y empresaria ‘Tuti’ Vargas, aunque no mencionó a Jessica Cediel, pero sí mostró las fotos que ella compartió.

En su cuenta de TikTok, ‘Tuti’ compartió su opinión dejando claro que más allá de opinar si las fotografías están bien o mal, no cabe en su cabeza cómo es que alguien puede compartir unas fotos en un momento tan íntimo y doloroso, poniendo sobre la mesa la necesidad de que los famosos guarden algunos hechos de su vida. “Estamos muy mal como sociedad”, dijo.

“Yo sé que me pueden funar por esto, pero ¿cómo putas es posible que uno suba una foto en un velorio y, más el del papá de uno? Respeto el dolor que puede estar sintiendo esa familia en este momento por una muerte, porque eso nos duele muy profundamente en el alma, pero ¿cómo carajos hay tiempo, disposición y energía para subir una foto? No es que no, no puedo. A mí nunca se me pasaría por la cabeza, en mi vida, estar pasando por un dolor tan hijuep… fuerte, que es la pérdida del papá de uno, y subir una hijueputa foto con todos juntos. ¿Hasta dónde estamos llegando con nuestra privacidad y con algo tan íntimo, tan profundo y tan sensible como es el dolor de la muerte de un familiar que nosotros amamos?”, dijo Tuti.

La crítica de ella también se centró en cómo cada vez hay menos privacidad por querer compartir todo en redes sociales. “Yo siento que esos momentos son demasiado, demasiado personales, demasiado sensibles, demasiado profundos y dolorosos para hacer una hijueputa foto. Esa canallada… bueno, varias fotos. Vean hasta qué punto estamos llegando a demostrar tanto nuestra vida privada y personal con algo como eso, para que se sepa cómo lo cuenta en su día a día, lo que hace, pero no”, aseguró.

