La polémica alrededor del duelo de Jessica Cediel por la muerte de su padre tomó un giro mucho más fuerte luego de que la presentadora y su hermana Melissa Cediel respondieran con dureza a los comentarios de la influencer Tuti Vargas, quien cuestionó públicamente la publicación de fotografías tomadas durante el velorio.

Aunque el debate comenzó con un video de Vargas en TikTok —en el que criticó que se compartieran imágenes de un momento tan íntimo—, fueron las respuestas de las hermanas Cediel las que encendieron por completo la discusión y dejaron ver el profundo malestar que generaron esas opiniones en medio del dolor familiar.

Jessica Cediel fue la primera en pronunciarse y lo hizo sin rodeos. A través de sus historias de Instagram, le pidió directamente a Tuti Vargas que no se metiera con su familia ni con la memoria de su padre. “Señora deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta”, escribió la presentadora, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar juicios externos sobre su proceso de duelo.

En su mensaje, Jessica defendió que cada persona vive la pérdida de manera distinta y cuestionó la autoridad de otros para opinar sobre ello. “Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, afirmó. También criticó que se generara contenido a partir del dolor ajeno y pidió respeto: “Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir quédese callada”.

Sin embargo, la respuesta más extensa y contundente llegó de la mano de Melissa Cediel, quien publicó un largo texto en el que no solo defendió a su hermana, sino que cuestionó duramente el discurso de Tuti Vargas. “Hay gente tan vacía que da lástima”, arrancó su mensaje, en el que acusó a la influencer de incongruencia y de ejercer bullying disfrazado de reflexión.

Melissa recordó que Vargas suele hablar en sus propias redes de “permitirse sentir” y, por eso, no entendía por qué juzgaba la manera en que su familia expresó el dolor. “Eso fue lo que sentimos y por eso así mismo lo expresamos”, afirmó, agregando: “No entendemos su incongruencia ni su bullying con el dolor ajeno”.

La hermana de Jessica fue aún más directa al cuestionar el tiempo y la disposición que tuvo Vargas para grabar un video opinando sobre una tragedia que no le pertenece. “¿Cómo hijuemadres coge uno un celular para hablar del dolor ajeno?”, escribió, asegurando que el verdadero espectáculo lo genera quien critica sin conocer el contexto.

El tono del mensaje subió aún más cuando Cediel acusó a Vargas de falta de empatía y de buscar visibilidad con el tema. “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia”, escribió, calificando la crítica como “insensible” y afirmando que ese tipo de actitudes explican “por qué la sociedad está como está”.

En su mensaje, Melissa también defendió el derecho de su familia a honrar a su padre públicamente. “Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes también lo haremos en la muerte”, sostuvo, aclarando que su papá fue una persona conocida y querida, y que durante años compartieron con sus seguidores su enfermedad, sus luchas y sus alegrías. “Obvio íbamos a compartir su partida porque honramos su vida y su muerte”, agregó.

Además, rechazó que se cuestionara la privacidad solo cuando conviene. “Hay privacidad cuando a usted le conviene, pero para los demás no?”, escribió, recordando que la misma Vargas ha compartido situaciones personales delicadas en sus plataformas. “De lo público se puede opinar, sí, pero también es de sabios callar si no tiene nada bueno que decir”, sentenció.

El cierre del mensaje fue demoledor: Melissa dejó claro que el proceso de duelo es exclusivamente de su familia. “Es nuestro duelo y no el suyo. Son nuestras memorias y no las suyas”, afirmó, asegurando que la despedida se hizo “con lo mejor” y con amor, no con intención de figurar.

Estos fueron sus mensajes:

