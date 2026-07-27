Por: Caracol Televisión

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Rolando Ochoa siempre fue muy cercano a la dinastía Díaz. De hecho, fue secuestrado junto a Diomedes Dionisio, uno de los hijos de ‘El Cacique de La Junta’, y fue dupla vallenata de Martín Elías y de Elder Dayán, otros de los herederos del intérprete de ‘Oye bonita’.

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No obstante, nunca llegó a trabajar con el gran Diomedes Díaz, porque decían que era “muy alto” y que no tenía la clase suficiente para ser el acordeonero del ídolo del vallenato.

“Muchas veces estuve a punto de estar con grandes del vallenato, Diomedes, estuve ahí muy pendiente, pero siempre me perjudicaba porque decían que yo que era muy alto, que yo no de pronto no estaba a la altura, que no vestía bien, que la clase no sé qué… puras locuras”, contó Ochoa, que vendió sueros en las calles para ayudar a su familia.

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Al final, su talento terminó hablando por sí solo, y fue el mismo Diomedes Díaz el que lo buscó para que trabajaran juntos, agregó el acordeonero en ‘Historias con Ritmo’.

“El maestro Diomedes es quien me llama, sin necesidad de estar buscando intermediarios, ni nada. Él mismo, gracias a Dios, primero que todo, y a que fui haciendo mis cosas bien, y en un momento de la vida me dijo: ‘Hijo, yo quiero que usted me grabe esta canción’. Y de hecho, ese día, que fui a hacer la canción con él, ese día me dijo que el pueblo estaba pidiendo la unión de nosotros. Me dijo: ‘El pueblo está pidiendo la unión de Diomedes Diaz y Rolando Ochoa’ Pero como yo había grabado el álbum con el Mono Zabaleta, no pudimos, no se pudo enlazar esa unión en ese momento”, declaró.

Ochoa no quería perder la oportunidad de hacer dupla con ‘El Cacique’ y le pidió que lo esperara un año. Diomedes Díaz aceptó, pero su destino era otro y, al poco tiempo, falleció. “Él ya estaba bastante enfermo. Pero bueno, gracias a Dios que me regaló ese privilegio de haber grabado una de mis canciones, porque lo más lindo fue que pude escuchar una de mis canciones en el artista más grande que ha dado la música vallenata de Díaz”, concluyó el acordeonero.

¿De quién es hijo Rolando Ochoa?

El acordeonero, compositor y productor vallenato Rolando Ochoa es hijo del juglar vallenato Calixto Ochoa, una de las figuras más importantes de la música vallenata y de la agrupación Los Corraleros de Majagual.

La influencia de su padre fue determinante en su formación musical. Desde niño aprendió a interpretar el acordeón bajo la guía de Calixto Ochoa y, con el paso de los años, llegó incluso a reemplazarlo en Los Corraleros de Majagual cuando este se retiró de la agrupación.

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